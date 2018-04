Farina per dolci ritirata dal mercato | Il lotto a cui fare attenzione

Farina per dolci richiamata dal Ministero della Salute : il motivo Video : Il #Ministero della Salute ha provveduto ad un nuovo tipo di #Richiamo negli ultimi giorni. Nei mesi scorsi l'argomento richiami alimentari è stato affrontato molto spesso dai più importanti siti online. Purtroppo gli allarmi per cibi contaminati non smettono di cessare e in questi casi è molto importante che i cittadini ne siano messi a conoscenza per evitare di acquistare un prodotto contaminato che mette a rischio la Salute. Lotto e marchio ...

PininFarina-HKG - H500 e K350 - due nuovi prototipi per il Salone di Pechino : Dopo aver presentato la sportiva HK GT a Ginevra, Pininfarina e Hybrid Kinetic Group tornano ad anticipare i loro programmi futuri presentando al Salone di Pechino due nuove concept car, la berlina H500 e la Suv compatta K350. I due modelli del marchio di Hong Kong, il cui stile è firmato dall'azienda di Cambiano, condividono il powertrain elettrico con una turbina in funzione di range extender.Numeri che contano. Secondo quanto reso noto, la ...

Farina per dolci a rischio intolleranza : marca e lotto richiamato : Il Ministero della Salute ha provveduto al richiamo di un lotto di Farina per dolci perché contenente un allergene non dichiarato nell'etichetta alimentare. Soltanto tre giorni prima, il dicastero italiano aveva provveduto a richiamare la spianata romana per rischio microbiologico, a causa della presenza del batterio Listeria monocytogenes. Dall'inizio dell'anno, sono numerosi i richiami alimentari che hanno interessato prodotti italiani, spesso ...

Farina ritirata dal commercio : scopriamo lotto interessato e pericoli : Ancora un richiamo alimentare sta interessando i supermercati italiani. Ormai giornalmente, fra le notizie di cronaca troviamo ritiri inaspettati, come ad esempio quello del salame spianata romana nel quale è stata sospettata una presunta contaminazione da listeria. Abbiamo commentato sulle nostre pagine il ritiro del prodotto sia in Italia che nel resto delle cittadine europee nelle quali viene venduto. Detto ciò, il caso che tratteremo oggi ...

Ministero della Salute ritira Farina e semi di cumino : ecco perchè : Il Ministero della Salute ha diramato un richiamo per una farina mix per dolci per allergene soia e semi di cumino per rischio salmonella.