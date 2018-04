Far web Perché Internet non può non avere regole

Web reputation - 5 cose da Fare in azienda per evitare scivoloni : Mauro Perrella (foto: Federico Ferrantini) È conosciuto come “guru della web reputation”. Altri l’hanno definito “il chirurgo estetico del web”. Anche se Mauro Perrella, 34enne molisano di genitori napoletani, preferisce tornare a ciò che fa in concreto ogni giorno. È un esperto di comunicazione online che aiuta aziende, professionisti e personaggi ad accrescere la propria presenza sul web (e dunque anche sui social network) e soprattutto a ...

“Lei è morta - non dovevi Farlo” - “Vergogna!”. Dopo il caso Frizzi - tutti (di nuovo) contro Barbara D’Urso : quel video - mandato in onda a Domenica Live - ha scatenato contro Carmelita l’odio del web. Parole pesantissime : Una notizia che ha colpito i tanti spettatori che ancora conservavano il ricordo della sua geniale comicità, lei che per anni si era calata nel ruolo della “svampita” del piccolo e grande schermo, a metà tra realtà e finzione. Isabella Biagini è scomparsa a 74 anni Dopo che la sorte sembrava essersi particolarmente accanita contro di lei. A partire da quel drammatico incidente nel 1999 quando un tumore le aveva portato via la ...

Farmaci - Iqvia : 623 Farmacie autorizzate su web ma solo 50 lo usano : Farmacie ‘pigre‘ sul web. Dal portale del ministero della Salute si evince che 623 Farmacie sono autorizzate alla vendita online. Tuttavia, suggeriscono dati Iqvia diffusi oggi, soltanto una cinquantina di Farmacie ha investito realmente su questo canale. In ogni caso, per il quarto anno consecutivo, le performance online dei prodotti farmaceutici di libera vendita (medicinali da banco, integratori, ecc.) mettono a segno una ...

Far west Napoli : il video sul web della sparatoria in centro : Nelle immagini, giovani che fuggono impauriti, famiglie terrorizzate, durante il raid di domenica sera a ridosso del lungomare affollato. Un episodio che testimonia come l'insicurezza nella città ...

Fisco - tutti i servizi web entrano a Far parte del mondo SPID : Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale diventa è ancora più semplice grazie al Sistema Pubblico di Identità Digitale

Fisco - tutti i servizi web entrano a Far parte del mondo SPID : tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del mondo SPID , la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione . Col provvedimento firmato ieri 9 aprile dal direttore di Agenzia delle ...

Fisco - tutti i servizi web entrano a Far parte del mondo SPID : Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale diventa è ancora più semplice grazie al Sistema Pubblico di Identità Digitale ,...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - afFari Juventus-Roma : in due possono cambiare maglia : Calciomercato, affari JUVENTUS ROMA – La Juventus è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la Roma dalla brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Entrambe adesso si preparano per la partita di ritorno dei quarti di Champions League, di fronte Real Madrid e Barcellona, imprese disperate dopo il risultato dell’andata. Nel frattempo le due dirigenze pensano ad affari in vista della prossima stagione, ...

Isola - nuovi attacchi contro la Marcuzzi - il web la difende : «Sei una donna forte e ce la Farai» : 'Sei una donna forte e ce la farai', messaggi di solidarieta` per Alessia Marcuzzi Eva Henger non si arrende: dopo lo scandalo del canna gate a L'Isola dei Famosi, ora arriva un'altra pesante accusa. ...

“Pugni in faccia”. Domenica Live - Lorenzo Crespi choc. Quel che succede prima dell’inizio della trasmissione di Barbara D’Urso sconvolge il pubblico e gli utenti del web. Ma come ha potuto Farlo? Carmelita non si è resa conto di nulla? : Sconcerto a Domenica Live. Quel che è successo ha lasciato il pubblico (e gli utenti della rete) senza parole. Cosa è successo. Dunque l’attore Lorenzo Crespi è stato ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso (la puntata è Quella di Domenica 8 aprile) e ha incontrato dopo tanti anni il suo amico Franco Terlizzi. I due sono amici da tempo ma erano anni che non si vedevano. Crespi, per difendere il suo amico, ha preso a male parole – su ...

Trieste - ‘come porto la cintura esplosiva in aeroporto?’ : minore istigava al jihad sul web. ‘Pronto a Fare attentato a scuola’ : Gestiva il canale “Khalifah News Italy” su Telegram. Inneggiava all’attentato al mercatino di Natale di Berlino. Si informava su come far “passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche”. Secondo gli inquirenti, era pronto a compiere un attentato a scuola. Un minorenne italiano di origine algerina è stato individuato e denunciato dagli uomini della sezione Cyberterrorismo della Polizia Postale di ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Leone troppo "social" per il web - il rapper sbotta : "Non siamo gli unici a Farlo" : Chiara Ferragni e Fedez criticati dal web! Il piccolo Leone Lucia Ferragni "troppo social", il rapper sbotta e risponde: "Dibattito inutile, non siamo i primi a farlo"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:26:00 GMT)

UOMINI E DONNE / Bacio tra NiluFar e Giordano - ma il web tuona : "Lui merita di più!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE trono classico: Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni dimenticano per una sera Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Andrea Offredi torna a parlare di Claudia D'Agostino.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:50:00 GMT)

James Webb Space Telescope : la scienza che Farà : E' di pochi giorni fa l'annuncio di un ulteriore rinvio del lancio del telescopio spaziale destinato a succedere a Hubble. La notizia ha gettato nello sconforto astronomi e astrofisici, che lo ...