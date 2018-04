F1 tv | GP Azerbaijan 2018 | su che canale seguire la gara in tv? La guida su Sky e TV8

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Sebastian Vettel - il collezionista di pole position vuol sfatare il tabù a Baku : Ci siamo. Alle ore 14.10 (italiane) scatterà il GP d’Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e per la terza volta consecutiva sarà Sebastian Vettel (Ferrari) a partire davanti a tutti. Ancora Seb dunque, a timbrare il cartellino nel time-attack ed a dimostrare freddezza quando più conta. Non era iniziato nel miglior modo possibile il suo weekend: un venerdì con tanti piccoli errori ed il compagno di squadra Kimi ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : gara (29 aprile). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi domenica 29 aprile si corre il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Baku andrà in scena una gara davvero imperdibile e che si preannuncia particolarmente appassionante e avvincente. Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la terza volta consecutiva e va a caccia della terza vittoria stagionale dopo quelle ottenute in Australia e Bahrain: il leader del Mondiale vuole allungare in ...

F1 oggi (29 aprile) - GP Azerbaijan 2018 : il programma completo. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv : oggi, domenica 29 aprile, andrà in scena a Baku (Azerbaijan) la quarta tappa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito cittadino più veloce del mondo si preannuncia una gara molto equilibrata. Sei vetture in lizza per la vittoria, tenendo conto di possibili strategie diversificate e dell’intervento della Safety Car, quasi una certezza su questo circuito. La Rossa sarà lì come sempre per vincere: sia Sebastian Vettel che Kimi Raikkonen ...

F1 - Gara GP Azerbaijan 2018 : su che canale vederla in tv? Il palinsesto completo su Sky e TV8. Diretta - differita e repliche : Domenica 29 aprile andrà in scena a Baku (Azerbaijan) la quarta tappa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito cittadino più veloce del mondo si preannuncia una Gara molto equilibrata. Sei vetture in lizza per la vittoria, tenendo conto di possibili strategie diversificate e dell’intervento della Safety Car, quasi una certezza su questo circuito. La Rossa sarà lì come sempre per vincere: sia Sebastian Vettel che Kimi Raikkonen hanno ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : come vederlo in tv? L’orario e il programma. Diretta su Sky - differita su TV8 : Sarà ancora la Ferrari a partire davanti a tutti, anche in Azerbaijan. A Baku Sebastian Vettel ha ottenuto la sua terza pole position consecutiva, proponendosi anche qui come l’uomo da battere. Ci proverà Lewis Hamilton in primis, che scatterà accanto a lui. Ma la gara promette di riservare tante sorprese, con i due Red Bull così veloci nella prima giornata e con Kimi Raikkonen sesto ma che in partenza potrà sfruttare una gomma più ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen - una qualifica zeppa di errori. Una gara in salita - ma con la strategia… : Kimi Raikkonen ha sbagliato davvero l’impossibile durante le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018, sembrava avere in tasca una comoda pole position e invece dovrà scattare dalla sesta piazza tra l’altro con una strategia rivoluzionata rispetto alle intenzioni della viglia. Tutta colpa dei troppi errori che ha commesso nel corso delle qualifiche: troppi sbagli da parte del finlandese in un pomeriggio che poteva essere trionfale e che ...