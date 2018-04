F1 GP Baku Live | come guardarlo in diretta tv e streaming

gqitalia

(Di domenica 29 aprile 2018) Il Gp dell’Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale di Formula 1, si corre sul circuito cittadino didomenica 29 aprile, con semaforo verde alle 14.10 italiane. La gara,tutto il weekend di prove e qualifiche, verrà trasmessa inesclusiva sulla piattaforma satellitare per gli abbonati Sky, sul canale Sky Sport F1 (207). La gara sarà visibile in chiaro in differita sul canale TV8 del digitale terrestre. Sebastian Vettel, vincitore delle prime due gare stagionali, va alla caccia di riscatto dopo l’ottavo posto del Gp di Shanghai, arrivato al termine di una gara viziata da safety car e dall’incidente con Max Verstappen. Ma per i bookmakers il favorito numero 1 è Lewis Hamilton, ancora a caccia della prima vittoria stagionale sulla sua Mercedes. Da vedere anche se le Red Bull riusciranno a confermare i passi avanti mostrati in Cina, dove Ricciardo è riuscito ...