F1 | GP Azerbaijan 2018 | come rivederlo in differita e replica? Gli orari su TV8 e Sky

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Ho fatto una bella rimonta - non abbiamo il passo per battere le Ferrari ma…” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha approfittato al meglio della foratura di Valtteri Bottas e dell’incidente tra le due Red Bull conquistando così il primo successo stagionale. Il britannico della Mercedes, ora leader della classifica generale, è sembrato entusiasta ai microfoni di Sky Sport: “Credo che di aver fatto una bella rimonta. Non avevamo il ...

Kimi Raikkonen - GP Azerbaijan 2018 : “Buon secondo posto - un pizzico di fortuna mi è tornata indietro..” : Il secondo posto finale per Kimi Raikkonen nel Gran Premio dell’Azerbaijan di oggi è davvero incredibile per come era maturata la gara. Dopo il sesto posto di ieri in qualifica, il finlandese sembrava avere rovinato tutto con il contatto in curva 3 con Esteban Ocon nel corso del primo giro Il ritorno ai box lo aveva relegato nelle ultime posizioni e, lo scarso ritmo con le gomme Soft, sembrava non dargli chance di podio. Invece, nelle ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : analisi della gara. Ferrari - qualche problema con le gomme più dure c’è. Hamilton cinico e spietato : Il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula Uno 2018 non ha certo fatto annoiare gli spettatori. Nei 51 giri previsti è successo letteralmente di tutto, in una gara che nel suo interno ne ha vissute molte ma molte di più. Sembrava, come in Cina, tutto apparecchiato per la vittoria di un Sebastian Vettel in totale controllo ma, proprio come a Shanghai, tutto si è rimescolato tra Safety Car e pit stop vari. Le emozioni sono terminate solamente ...

Max Verstappen e Dani Ricciardo in coro - GP Azerbaijan 2018 : “Chiediamo scusa al team - non dovevamo toccarci. Ne parleremo” : Max Verstappen e Daniel Ricciardo si sono toccati durante il GP di Azerbaijan 2018: l’australiano ha tamponato l’olandese da dietro sul rettilineo. Incidente brutto per le Red Bull ma i due piloti sono d’accordo sul chiedere scusa al team come hanno dichiarato a Sky Sport. MAX Verstappen: “Non importa come è successo, è un cosa negativa per il team. Non dovevamo andare addosso uno all’altro, già prima avevamo fatto ...

F1 - le pagelle del GP Azerbaijan 2018 : Vettel insufficiente - Verstappen pericolo pubblico. Hamilton : vittoria casuale : Andiamo a scoprire le pagelle del GP Azerbaijan 2018, una gara ricca di colpi di scena e vinta in maniera fortunosa da Lewis Hamilton. pagelle GP Azerbaijan 2018 F1 Sebastian Vettel, 5: Baku non gli porta fortuna. Lo scorso anno la ‘ruotata’ con Hamilton, in questa circostanza un attacco azzardato che gli è costato la perdita di ben tre posizioni (una recuperata dopo il ritiro di Bottas). Era davvero necessario rischiare in quel ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : sfilza di under investigation. Ricciardo-Verstappen da brividi - Vettel spera nella penalizzazione di Perez : Il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1, è stato davvero pazzo: a Baku è andata in scena una gara palpitante ed emozionante in cui è successo davvero di tutto. Il podio recita Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Sergio Perez ma potrebbe esserci uno strascico perché ci sono diversi under investigation che potrebbero cambiare la classifica odierna e avere delle conseguenze anche per le prossime gare. Il tamponamento di Daniel ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Potevo vincere - c’ho provato - non è stato un rischio eccessivo” : Sebastian Vettel sperava in un altro risultato in questo Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Ferrari, infatti, dopo aver sfruttato al meglio la pole position, stava conducendo la gara in lungo ed in largo, senza problemi. Nel breve volgere di pochi istanti, invece, la sua corsa, come in Cina, è stata rovinata dalle casualità. Prima il pit stop, poi la Safety Car, fino al suo errore nella ripartenza. Un tentativo da “o la va o la ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : la Ferrari torna in testa - +4 sulla Mercedes dopo il GP Azerbaijan : La Ferrari è balzata in testa alla Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Le Rosse, grazie al secondo posto di Kimi Raikkonen e alla quarta piazza di Sebastian Vettel nel GP Azerbaijan, sono riuscite a scavalcare la Mercedes che ha sì vinto a Baku con Lewis Hamilton ma paga a caro prezzo il ritiro di Valtteri Bottas. Ora le Rosse hanno quattro punti di vantaggio sulle Frecce d’Argento, distaccatissime le Red Bull. Classifica ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton al comando - +4 su Sebastian Vettel dopo il GP Azerbaijan : Lewis Hamilton è balzato al comando della Classifica del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha conquistato il GP di Azerbaijan, quarta tappa del campionato, ed è così riuscito a scavalcare Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare della quarta piazza: ora il tedesco della Ferrari insegue a quattro punti di distacco. Decisamente più lontani i rispettivi compagni di squadra: Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas sono a 22 e ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Lewis Hamilton vince e ringrazia la fortuna. Vettel rovina tutto - disastro Red Bull : Il quarto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, a Baku (Azerbaijan), sorride a Lewis Hamilton (Mercedes) al termine di una gara pazza in cui è successo veramente di tutto. Seconda posizione per Kimi Raikkonen (Ferrari) e terzo per Sergio Perez (Force India). Sebastian Vettel conclude quarto, in vetta per quasi tutta la gara, ma l’ingresso della Safety Car è favorevole al britannico anche per un errore in frenata del tedesco. Sfortunato ...

