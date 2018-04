F1 Azerbaijan | Vettel | «Peccato | non ho esagerato su quel sorpasso»

F1 - le pagelle del GP Azerbaijan 2018 : Vettel insufficiente - Verstappen pericolo pubblico. Hamilton : vittoria casuale : Andiamo a scoprire le pagelle del GP Azerbaijan 2018, una gara ricca di colpi di scena e vinta in maniera fortunosa da Lewis Hamilton. pagelle GP Azerbaijan 2018 F1 Sebastian Vettel, 5: Baku non gli porta fortuna. Lo scorso anno la ‘ruotata’ con Hamilton, in questa circostanza un attacco azzardato che gli è costato la perdita di ben tre posizioni (una recuperata dopo il ritiro di Bottas). Era davvero necessario rischiare in quel ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : sfilza di under investigation. Ricciardo-Verstappen da brividi - Vettel spera nella penalizzazione di Perez : Il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1, è stato davvero pazzo: a Baku è andata in scena una gara palpitante ed emozionante in cui è successo davvero di tutto. Il podio recita Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Sergio Perez ma potrebbe esserci uno strascico perché ci sono diversi under investigation che potrebbero cambiare la classifica odierna e avere delle conseguenze anche per le prossime gare. Il tamponamento di Daniel ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Potevo vincere - c’ho provato - non è stato un rischio eccessivo” : Sebastian Vettel sperava in un altro risultato in questo Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Ferrari, infatti, dopo aver sfruttato al meglio la pole position, stava conducendo la gara in lungo ed in largo, senza problemi. Nel breve volgere di pochi istanti, invece, la sua corsa, come in Cina, è stata rovinata dalle casualità. Prima il pit stop, poi la Safety Car, fino al suo errore nella ripartenza. Un tentativo da “o la va o la ...

Gp Azerbaijan : a Baku vince Hamilton - Vettel solo quarto : Lewis Hamilton vince il Gp d'Azerbaijan, quarta prova stagionale del mondiale di F1. Sul circuito cittadino di Baku l'inglese della...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton al comando - +4 su Sebastian Vettel dopo il GP Azerbaijan : Lewis Hamilton è balzato al comando della Classifica del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha conquistato il GP di Azerbaijan, quarta tappa del campionato, ed è così riuscito a scavalcare Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare della quarta piazza: ora il tedesco della Ferrari insegue a quattro punti di distacco. Decisamente più lontani i rispettivi compagni di squadra: Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas sono a 22 e ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Lewis Hamilton vince e ringrazia la fortuna. Vettel rovina tutto - disastro Red Bull : Il quarto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, a Baku (Azerbaijan), sorride a Lewis Hamilton (Mercedes) al termine di una gara pazza in cui è successo veramente di tutto. Seconda posizione per Kimi Raikkonen (Ferrari) e terzo per Sergio Perez (Force India). Sebastian Vettel conclude quarto, in vetta per quasi tutta la gara, ma l’ingresso della Safety Car è favorevole al britannico anche per un errore in frenata del tedesco. Sfortunato ...

GP Azerbaijan - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via davanti alle due Mercedes : Solo sesta l'altra Rossa di Kimi Raikkonen che ha fatto in errore in Q3 quando si stava giocando il miglior tempo con il quattro volte campione del mondo tedesco. davanti al finlandese di Maranello ...

LIVE F1 - GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA : Vettel prova a scappare - Hamilton non molla : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Azerbaijan 2018 , quarta tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro con aggiornamenti costanti per non perdersi ...

LIVE F1 - GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale. Vettel sfida Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il weekend di Baku arriva al momento clou, quello più atteso: la gara tra le strade della capitale si preannuncia davvero spettacolare, può succedere di tutto su un circuito cittadino caratterizzato da un lunghissimo rettilineo dove è possibile effettuare dei sorpassi importanti. Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la terza volta ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Sebastian Vettel - il collezionista di pole position vuol sfatare il tabù a Baku : Ci siamo. Alle ore 14.10 (italiane) scatterà il GP d’Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e per la terza volta consecutiva sarà Sebastian Vettel (Ferrari) a partire davanti a tutti. Ancora Seb dunque, a timbrare il cartellino nel time-attack ed a dimostrare freddezza quando più conta. Non era iniziato nel miglior modo possibile il suo weekend: un venerdì con tanti piccoli errori ed il compagno di squadra Kimi ...

Gp Baku Azerbaijan diretta tv e streaming F1 : Vettel parte ancora in pole position : streaming su Skygo e Tv8 . Gp Baku Azerbaijan: Vettel parte davanti ad Hamilton Tre pole position su 4 qualifiche. La nuova Ferrari sembra nata sotto i migliori presagi al netto della sfortuna che ...

Gpo Azerbaijan - Vettel in pole position - Hamilton al suo fianco : Il ferrarista ha firmato il tempo di 1'41 498 e dunque partirà dalla prima fila assieme al campione del mondo Lewis Hamilton, su Mercedes in 1'41 677 , +179, . L'altro ferrarista Kimi …

F1 GP Azerbaijan - qualifiche : terza pole consecutiva per Vettel! : Cronaca Q1 La temperatura dell'asfalto è scesa a 26°C, quando sono quasi le 17.00 a Baku e tutto è pronto per le qualifiche. Ericsson e Vettel si lanciano per primi. Tutti i piloti affrontano la Q1 ...