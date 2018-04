F1 Azerbaijan | incidente tra Ricciardo e Verstappen | reprimenda per entrambi

F1 - GP Azerbaijan 2018 : incidente Verstappen-Ricciardo. Nessun colpevole - nessuna penalità! La strana decisione della FIA : L’incidente tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo è rimasto impunito. L’australiano aveva tamponato da dietro il compagno di squadra durante il GP di Azerbaijan, ma anche l’olandese non era esente da colpe visto che ha cambiato la traiettoria e poi ha stretto lo spazio. I commissari di gara hanno optato per una non decisione, l’incidente del 39esimo giro è stato punito con una semplice reprimenda verbale ma senza alcuna ...