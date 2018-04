F1 Azerbaijan | incidente tra Raikkonen e Ocon al primo giro

VIDEO Incidente Fernando Alonso - toccato da Sergey Sirotkin : compromesso il GP di Azerbaijan : Fernando Alonso ha compromesso il GP di Azerbaijan a causa di un contatto con Sergey Sirotkin nel corso del primo giro. Lo spagnolo è stato toccato dall’avversario e la sua vettura è stata danneggiata. Il due volte Campione del Mondo è riuscito comunque a proseguire la corsa e proverà a lottare per conquistare dei punti. Di seguito il VIDEO dell’ Incidente tra Alonso e Sirotkin a Baku. FOTOCATTAGNI Clicca qui per ...

VIDEO Incidente Kimi Raikkonen : manovra azzardata su Esteban Ocon - entra la safety car nel GP Azerbaijan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA Kimi Raikkonen subito protagonista nel corso del primo giro del GP di Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari doveva rimontare dalla sesta posizione in griglia, ha subito subito un sorpasso da Esteban Ocon e ha cercato di operare il controsorpasso ma purtroppo ha toccato la Force India. Lo scandinavo si è poi fermato ai box sprofondato in dodicesima posizione, la gara ...