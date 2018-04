F1 | a Baku vince Hamilton in una gara pazza

Hamilton vince nella pazza corsa di Baku : Emozioni fino alla bandiera a scacchi e forse oltre. Baku garantisce sempre grande spettacolo e anche quest'anno non si è smentita.Sembra ormai doveroso definirla la gara più pazza del mondo "the wacky race". Se tutto il weekend è stato ad appannaggio delle Rosse di Maranello con una SF71H che dimostra ad ogni gran premio di essere, almeno per il momento, la macchina da battere (se Raikkonen non avesse sbagliato l'ultima ...

Alonso dal GP di Baku : 'Il Real Madrid a volte non merita - ma vince sempre' : "Qualche volta merita, qualche volta non merita. Ma vince sempre". Così Fernando Alonso , pilota della McLaren , ha parlato del suo Real Madrid nel giovedì del Gran Premio di Baku, in Azerbaigian. ...