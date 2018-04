F 1 Vettel | Non ho azzardato Peccato per il risultato Leclerc | Che

F1 Azerbaijan - Vettel : «Peccato - non ho esagerato su quel sorpasso» : BAKU - Vettel ha chiuso il Gran Premio dell'Arebaijan con la quarta posizione. Il momento decisivo è stato il tentativo di sorpasso in curva su Bottas nel quale però, nel bloccare le gomme, è andato ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Potevo vincere - c’ho provato - non è stato un rischio eccessivo” : Sebastian Vettel sperava in un altro risultato in questo Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Ferrari, infatti, dopo aver sfruttato al meglio la pole position, stava conducendo la gara in lungo ed in largo, senza problemi. Nel breve volgere di pochi istanti, invece, la sua corsa, come in Cina, è stata rovinata dalle casualità. Prima il pit stop, poi la Safety Car, fino al suo errore nella ripartenza. Un tentativo da “o la va o la ...

LIVE F1 - GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA : Vettel prova a scappare - Hamilton non molla : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Azerbaijan 2018 , quarta tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro con aggiornamenti costanti per non perdersi ...

Vettel è felice come un bambino - ma la festa Rossa non è completa : felice, come un bambino. Lo ha detto proprio lui, Sebastian Vettel, che dopo aver conquistato la terza pole position consecutiva di questa stagione avrebbe voluto ballare ma gli è uscito solo quel ...

F1 - Sebastian Vettel nella storia della Ferrari! Tre pole position consecutive - non succedeva dal 2007 : La Ferrari torna a conquistare tre pole position consecutive dopo addirittura 11 anni dall’ultima volta. Era infatti dal Mondiale 2007 di Formula Uno che una Rossa non scattava al palo in tre gare di fila: a riuscire nell’impresa fu Felipe Massa tra Malesia, Bahrain e Spagna nella stagione che poi si concluse con il clamoroso epilogo all’ultima curva di Interlagos (Lewis Hamilton si laureò Campione del Mondo con un sorpasso ...

F1 Azerbaijan - Vettel : «Non sono preoccupato» : BAKU - Sebastian Vettel, nonostante una prima giornata un po' complicata, rimane fiducioso in vista delle qualifiche e della gara: ' Credo che la macchina vada bene e dopo un po' di lavoro domani ...

FORMULA 1 - Vettel : “RICCIARDO IN FERRARI? CORRE BENE”/ Il pilota Red Bull : "Non faccio la seconda guida" : FORMULA 1, VETTEL: “RICCIARDO in FERRARI? CORRE BENE”. Raikkonen sereno: “Sono 15 anni che sento storie...”. Intanto la Scuderia di Maranello si prepara per il prossimo GP in Azerbaigian(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 23:54:00 GMT)

F1 - Gp Azerbaijan - Vettel si nasconde : ''Non siamo i favoriti'' : Parole che passa al diretto interessato, che ha negato di aver firmato un pre-contratto con la Rossa: 'La mia esigenza è provare a vincere un campionato del mondo. Non ho parlato con Mercedes e ...

Vettel : "Non posso aiutarlo" : 'Ricciardo? Non so come mi vedrei di nuovo come suo compagno di squadra. Io non posso aiutarlo, dato che starà a lui, nel caso, firmare'. Queste le parole del ferrarista Sebastian Vettel interrogato a ...

Ferrari - Vettel : 'Ricciardo-Ferrari? Non posso aiutarlo io a firmare' : Un anno fa a Baku ci fu un contatto con Hamilton, ora Vettel torna in Azerbaigian con lo spirito di chi deve "vendicare" quanto accaduto in Cina dopo il botto in Cina con Verstappen : "Non volevo ...

F1 Azerbaijan - Vettel : «Non siamo i favoriti - i dettagli faranno la differenza» : BAKU - Non conserva certo un bel ricordo del GP dell'Azerbaijan Sebastian Vettel, visto che lo scorso anno questo circuito fu il teatro dello scontro con Hamilton. Il tedesco ai microfoni di Sky Sport è tornato invece a parlare del contatto in Cina con Max Verstappen: ' Ovviamente non volevo lottare in maniera pesante con lui in Cina perché non avevo nulla da guadagnare. Sostanzialmente ...

Formula1 - Vettel : "Ricciardo in Ferrari? Non posso aiutarlo io a firmare..." : "Come mi vedrei con Ricciardo compagno di squadra? Eh non posso aiutarlo. Qui si tratta di mettere la firma su un pezzo di carta. E non posso essere io ad aiutare a farlo". Scherza Sebastian Vettel ...

Formula 1 - Vettel meglio di Hamilton : non lo dice solo la classifica - i numeri del confronto : Sebastian Vettel meglio di Lewis Hamilton , più di quanto non dicano i 9 punti che li separano nella classifica mondiale. 2 vittorie a 0, 2 pole a 1, una superiorità del ferrarista in Bahrein e Cina ...

F1 - Lewis Hamilton : “Weekend disastroso - non tengo il passo di nessuno. Che fortuna il contatto Vettel-Verstappen” : “Un weekend totalmente disastroso per me“. Parole di Lewis Hamilton al termine del GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale di Formula Uno. Come riporta Marca, infatti, il britannico è molto deluso con sé stesso per il pessimo risultato ottenuto a Shanghai e per aver mancato la vittoria per la terza volta consecutiva: “Non sono riuscito a tenere il passo di nessuno sebbene io abbia dato tutto. Devo migliorarmi o altrimenti ...