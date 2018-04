Eusebio Di Francesco Condanno ogni forma di violenza Che tempo che fa

Roma-Chievo - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Prima di tentare una nuova impresa in Champions League, dove la Roma è chiamata ad una grande prova per ribaltare il 5-2 incassato dal LIVE rpool ad Anfield, i giallorossi apriranno la 35giornata di ...

Liverpool-Roma - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Le garanzie di una rosa profonda in tutti i ruoli hanno permesso alla Roma di arrivare allo scontro con il LIVE rpool facendo riposare tanti titolari e al tempo stesso tenendo alto il morale dopo il ...

Spal-Roma - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : L'ultimo turno ha mantenuto invariate le gerarchie per la corsa alla Champions League: Inter, Lazio e Roma hanno vinto le rispettive partite. I giallorossi ripartiranno domani, dall'impegno contro la ...

Roma-Genoa - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Il pari nel derby non ha cambiato sensibilmente la posizione della Roma nella corsa ad un posto in Champions League. Ma i giallorossi devono ricominciare a fare punti, per garantirsi un posto tra le ...