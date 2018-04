Euro e bilancio Ue | qui si gioca il futuro dell' Unione

Euroflora 2018 : il bilancio della prima settimana : Biglietti: I tagliandi complessivamente venduti a oggi, alle ore 11.30, sono oltre 210mila. Le tre giornate di sold out sono state oggi sabato 28 aprile, mercoledì 25 e domenica 22. Il tutto esaurito è già annunciato anche per la giornata di domani, domenica 29 aprile. Ingressi nei Musei: Si sfioreranno oggi le 45mila presenze complessive, la giornata record è stata, a oggi. il 25 aprile con 3060 alle Raccolte Frugone, 2575 alla Galleria d’Arte ...

CIR - approvato il bilancio 2017. Dividendo 0 - 038 Euro : Teleborsa, - L'Assemblea degli azionisti di CIR ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017, che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 2.796,7 milioni , +6,7% rispetto a 2.620,7 milioni nel 2016, ...

Sicilia : Assenza - risparmio di 4 milioni Euro in bilancio interno Ars : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "Il primo bilancio interno a 70 deputati prevedeva un risparmio di 3 milioni circa, ebbene, il provvedimento appena approvato in Aula sancisce un’economia di 4 milioni di euro”. Lo dice, "soddisfatto", il relatore dello stesso bilancio, Giorgio Assenza, che definisce i

Macron fa il liberista da Trump Ma nell'Ue difende i suoi interessi Bilancio Europeo ostaggio di Parigi : Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita negli Stati Uniti, bacchetta la politica protezionistica di Donald Trump e riscuote applausi in Europa. Ma in casa propria fatica a far passare le riforme e continua a sostenere la propria agricoltura, mentre riesce a neutralizzare il “liberismo sussidiato” del paesi dell’Est Europa, fa riscrivere gli accordi tra Stx France e Finmeccanica ed amplia la lista delle aziende ...

Macron fa il liberista da Trump Ma nell'Ue difende i suoi interessi Bilancio Europeo è ostaggio di Parigi : Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita negli Stati Uniti, bacchetta la politica protezionistica di Donald Trump e riscuote applausi in Europa. Ma in casa propria fatica a far passare le riforme e continua a sostenere la propria agricoltura, mentre riesce a neutralizzare il “liberismo sussidiato” del paesi dell’Est Europa, fa riscrivere gli accordi tra Stx France e Finmeccanica ed amplia la lista delle aziende ...

Campari - ok soci a bilancio e dividendo 0 - 05 Euro/azione : Teleborsa, - L'assemblea degli azionisti di Davide Campari ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e deliberato la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2017 di 0,05 euro per ...

Campari - ok soci a bilancio e dividendo 0 - 05 Euro/azione : L'assemblea degli azionisti di Davide Campari ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e deliberato la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2017 di 0,05 euro per azione , in ...

Fope - via libera Assemblea a bilancio e cedola di 0 - 125 Euro : Teleborsa, - Via libera dall'Assemblea di Fope al bilancio del 2017, che si è chiuso con un utile netto raddoppiato a 2,33 milioni di euro, un' Ebitda in crescita del 72,1% a 3,9 milioni di euro e ...

Piteco - via libera da assemblea a bilancio 2017 e dividendo da 0 - 15 Euro : Teleborsa, - Via libera dall' assemblea degli Azionisti di Piteco a bilancio consolidato e bilancio d'esercizio 2017. L'assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a ...

Piteco - via libera da assemblea a bilancio 2017 e dividendo da 0 - 15 Euro : Via libera dall' assemblea degli Azionisti di Piteco a bilancio consolidato e bilancio d'esercizio 2017. L'assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a 3,8 milioni ...

INWIT - via libera da assemblea a bilancio 2017 e dividendo da 0 - 19 Euro : Teleborsa, - Via libera dall'assemblea di INWIT al bilancio 2017 che si è chiuso con un utile netto di 126,7 milioni di euro. Alla riunione dei soci era presenti l'89,2% del capitale ordinario della ...

INWIT - via libera da assemblea a bilancio 2017 e dividendo da 0 - 19 Euro : Via libera dall'assemblea di INWIT al bilancio 2017 che si è chiuso con un utile netto di 126,7 milioni di euro. Alla riunione dei soci era presenti l'89,2% del capitale ordinario della Società. L'...

Bcc Mediocrati - il bilancio 2017 chiude con un utile superiore al milione di Euro : Il risultato economico, come sempre frutto di una politica attenta e di una sana gestione, ottenuto in uno scenario di mercato a dir poco problematico, conferma la solidità della Banca che, al 31/12/...

Daimler - bilancio record fa felici anche i dipendenti : bonus da 5.700 Euro. Mercedes ok grazie a Suv e Classe E : STOCCARDA - Non solo gli azionisti, anche i lavoratori beneficiano del bilancio record di Daimler. In aprile, i lavoratori impiegati in Germania che ne hanno contrattualmente diritto,...