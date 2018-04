Escursionista dispersa sul Monte Rosa | ricerche in corso

meteoweb.eu

(Di domenica 29 aprile 2018) Il Socalpino valdostano è impegnato nella ricerca di unarussa nella zona del ghiacciaio del Lys, versante sud del: la donna ha lasciato ieri pomeriggio il rifugio Margherita con le ciaspole ed è stata notata da una guida alpina mentre attraversava il ghiacciaio. La guida alpina le ha sconsigliato di procedere verso Zermatt e l’ha dirottata verso il rifugio Mantova, dove però non è arrivata. La donna potrebbe essersi diretta anche al rifugio Balmenhorn o a capanna Gnifetti: itentativi di contattarla via telefono e con la radio presente nel rifugio Balmenhorn hanno, per ora, dato esito negativo e alla Gnifetti non risulta arrivata. Al momento le condizioni di scarsa visibilità dovute a nebbia e nubi impediscono l’avvicinamento in elicottero e i sorvoli e anche le ricognizioni via terra sono impossibili. L'articolosul ...