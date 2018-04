Equitazione | Dressage | Valentina Truppa campionessa italiana nel freestyle | sul podio

oasport

(Di domenica 29 aprile 2018)è ancora una voltadel. L’amazzonein sella a Ranieri ha messo in mostra tutta la sua classe sui campi dell’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, sede dell’edizione 2018 dei Campionati Italiani, bissando il successo dello scorso anno e chiudendo la sua prova con 75,025%, quanto basta per ergersi sul gradino più alto dele confermarsi ai vertici nazionali della specialità. Alle sue spalle si è piazzata Norma Paoli, che in sella a Zandor ha concluso la sua prova con 74,725%, sfiorando il bis dopo il trionfo di ieri nel campionato tecnico di. Sul terzo gradino del, infine, è salito Pierluigi Sangiorgi in sella a Gelo delle Schiave con 73,325%. Stessi protagonisti, ma con posizioni differenti, nel campionato tecnico di, in cui ha trionfato Norma Paoli con Zandor, ...