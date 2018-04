Emma presenta Mi parli piano su Canale5 | nuovo singolo da Essere qui | video e testo

optimaitalia

(Di domenica 29 aprile 2018)Misu, già designato comedaqui. L'artista è stata tra gli ospiti dell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, nella quale ha cantato nella corale con la squadra bianca in Amami e Calore.Lazione delè arrivata alla fine del programma, che per l'ennesima volta non ha fatto registrare eliminati. Il brano sarà in radio dal 4 maggio, mane ha voluto riservare un'anteprima al programma che l'ha tenuta a battesimo nel 2010. Ilporta la firma di Davide Simonetta e Roberto Casalino. L'artista ha anche ritrovato alcuni dei suoi ex, ma è riuscita a sviare la situazione - peraltro abbastanza distesa - con la sua consueta ironia.si è anche soffermata sulle vendita poco soddisfacenti del suo ultimo disco, che ha definito come il più bello di tutti nonostante i risultati, andando a ...