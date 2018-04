eurogamer

: Ecco un divertente hack di Street Fighter per Super Mario Kart #SuperMarioKart - Eurogamer_it : Ecco un divertente hack di Street Fighter per Super Mario Kart #SuperMarioKart - D_mettoilnick : RT @D_mettoilnick: Ecco a voi un cita e rispondi speciale cinema ?? veloce e divertente. vi vedo che vi state annoiando forza non fatevi pre… - NipPopOfficial : Ecco il teaser trailer del film live action @senseikunshu_m, tratto dall'omonimo manga di Koda Momoko, una diverten… -

(Di domenica 29 aprile 2018) L'utente YouTube NintendoDuo ha caricato unvideo sull'amato gioco di corse per SNES, ma con un'interessante aggiunta, riporta Destructoid.La versione del gioco che possiamo vedere in video infatti presenta l'aggiunta nel roster dei personaggi del classico arcade di CapcomII.Ryu, Ken, Chun-Li, Bison e tutti gli altri compaiono come corridori pronti a tutti per vincere la gara diing. Sono state inoltre apportate interessanti modifiche ad alcuni suoni di gioco per riflettere meglio l'aspetto da combattenti di questi personaggi.Read more…