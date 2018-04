Ecco i giochi più venduti in Giappone di marzo 2018

Eastward : Ecco una nuova avventura indie che fa l'occhiolino ai giochi dell'era SNES : Un uomo burbero e barbuto guida una giovani ragazza lungo un pericoloso pellegrinaggio attraverso un mondo post-apocalittico. I due si soffermeranno su città umane in rovina lungo la strada, mentre la popolazione di questi insediamenti in difficoltà si assottiglia e i mostri si fanno sempre più minacciosi. Ebbene, come riporta Rockpapershotgun, stiamo parlando della trama di Eastward, un'avventura action in 2D del team Pixpil di Shanghai.Come ...

PlayStation Plus : Ecco i videogiochi gratuiti di maggio 2018 : Con aprile che sta per lasciarci nel caldo abbraccio di maggio, è arrivato il momento di scoprire quali saranno i nuovi videogiochi gratuiti offerti a tutti i sottoscrittori dell'abbonamento PlayStation Plus, la cui lista include anche questa volta importanti produzioni tripla A, una delle quali firmata addirittura Quantic Dream.Nell'attesa infatti di poter giocare a Detroit: Become Human, a maggio potremo scaricare gratuitamente Beyond: Due ...

Google Play Award 2018 : Ecco i migliori giochi e le migliori app per Android : Anche questa volta i Google Play Awards 2018 hanno incoronato le migliori app e giochi per Android suddivisi per diverse categorie, alcune delle quali nate di recente! L'articolo Google Play Award 2018: ecco i migliori giochi e le migliori app per Android proviene da TuttoAndroid.

Cosplay - fumetti - giochi da tavolo e la scuola di Harry Potter : Ecco Lugo Fantasy : Nelle logge del Pavaglione l'appuntamento, con ingresso gratuito, sarà articolato in vari settori: Cosplayers e fiera del gioco con animazioni e spettacoli di intrattenimento; "Lugo Comics" e "Lugo ...

Boom videogiochi - Ecco cosa preferiscono gli italiani : Il mercato italiano dei videogiochi continua a crescere, anno dopo anno. Secondo l’ultimo rapporto annuale di Aesvi, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, nel 2017 abbiamo speso 1,5 miliardi di euro per comprare console, scaricare videogiochi e acquistare accessori legati al gaming per tutte le piattaforme: da PlayStation a Xbox passando per Nintendo Switch, computer e smartphone. Buona parte del ...

DISNEYLAND IN SICILIA : IL PARCO GIOCHI A TERMINI IMERESE/ Ecco perché ci sono solo vantaggi : DISNEYLAND in SICILIA: il PARCO GIOCHI sorgerà a TERMINI IMERESE, l’assessore conferma: “Vertice tra pochi giorni”. Si riapre il progetto nato nel 2013, e mai realizzato: a breve un incontro(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Ecco Player 2 Orchestra : un'orchestra sinfonica che questo venerdì si esibirà con un repertorio su videogiochi - film e serie di culto : Quest'oggi vi parliamo di musica legata al mondo dei videogiochi e in particolare di un'iniziativa davvero interessante che ha per protagonista un'Orchestra sinfonica formata da 50 giovani professionisti. Vi presentiamo la Player 2 Orchestra.Si tratta di un'iniziativa da non sottovalutare dato che il gruppo propone un repertorio davvero curioso con arrangiamenti dedicati a videogiochi, film e serie di culto. Ecco un video trailer girato nello ...

PlayStation Now - Ecco i giochi che verranno aggiunti al catalogo ad aprile : Come ogni inizio mese, Sony ha aggiunto nuovi giochi al PlayStation Now , il servizio di game streaming purtroppo ancora inedito in italia. I giocatori potranno infatti mettere le mani su Saints Row: Gat Out of Hell, The Unfinished Swan e Risen 3 Enhanced Edition. Ma non solo: tra le novità di ...

Bari - aree per cani - giochi acquatici e una piscina mobile : Ecco come sarà la nuova Torre Quetta : Saranno organizzate attività di animazione e intrattenimento per bambini, manifestazioni sportive, concerti, festival, spettacoli teatrali e cabaret, attività didattiche e workshop, corsi di ...

Ecco Torino 2026 - per candidatura Giochi : ANSA, - Torino, 27 MAR - Passa dalla costituzione di una associazione, 'Torino 2026', la candidatura del capoluogo piemontese ai Giochi olimpici invernali. Il via libera alla sua costituzione è ...

WhatsApp/ Chattare con gli amici e divertirsi : Ecco quattro giochi da fare in gruppo : WhatsApp, Chattare con gli amici e divertirsi: quattro interessanti giochi da fare nelle chat di gruppo della nota app messaggistica. Attenzione a Game of Names, Verità o sfida e…(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:26:00 GMT)

Apple «Siamo alla svolta dei giochi mobile» - Ecco perché iPhone dominerà la scena - : Questo permette agli sviluppatori di progettare giochi per un gran numero di utenti, senza le limitazioni della frammentazione hardware e software di cui soffre il mondo Android. 'Gli sviluppatori ...

Ecco le quali sono i giochi che hanno venduto di più sul PlayStation Store giapponese : Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sul PlayStation Store giapponese, nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 4 marzo.Come riporta Dualshockers, possiamo benissimo vedere come il JRPG di Yoko Taro NieR: Automata tenga a bada un gioco del calibro di Monster Hunter World, piazzatosi al secondo posto.Ecco, di seguito la classifica: Read more…

Ecco i giochi più venduti del 2017 nel Regno Unito : E' arrivata una nuova ondata di dati per quanto concerne le vendite di giochi nel Regno Unito nel 2017.Vediamo dunque insieme la classifica dei 20 giochi più venduti del 2017, riportata da Nintendoeverything. Oltre alla classifica, possiamo trarre anche qualche interessante considerazione sui prezzi dei giochi: possiamo vedere un aumento dei prezzi de giochi rispetto all'anno precedente del 2,5% dovuto a Nintendo Switch. Inoltre, altra cosa ...