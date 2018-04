Ecco com’è cambiata la RAM negli smartphone durante gli anni

Sono sposato con una medium sensitiva. Ecco com’è : Laura Lynne Jackson è moglie, madre ed ex insegnante di liceo da Long Island, New York, che ha una serie di capacità soprannaturali: è sia una sensitiva che una medium.I suoi doni paranormali, di cui si è accorta sin da bambina, le permettono di leggere l'energia delle persone e carpire informazioni sul loro passato, presente e futuro; le sue abilità da medium la aiutano a comunicare con persone defunte e ...

“Ohhh!”. Beautiful - due notizie in un colpo solo : dopo anni torna Taylor - ma non è più come la ricordiamo. I fan avranno un sussulto : Ecco com’è adesso : Anche chi non segue con costanza Beautiful avrà sentito parlare e visto almeno una volta Taylor Hayes, storico personaggio della soap opera più famosa e longeva al mondo. La psichiatra che ha fatto perdere la testa al mitico Ridge Forrester e rivale di Brooke Logan è interpretata dall’attrice Hunter Tylo e tutti la ricordano così, bellissima e mora. Due notizie in un colpo solo: dopo l’addio al set di Beautiful nel 2014, la ...

Scoperto l’enzima mangia-plastica - potrebbe salvare l’ambiente. Modificato per caso in laboratorio - Ecco com’è andata : Ricercatori britannici e americani hanno Scoperto un enzima capace di distruggere la plastica, che potrebbe quindi contribuire a risolvere il problema globale dell’inquinamento legato a questo materiale. La ricerca è stata condotta da ricercatori della Portsmouth University e dal laboratorio nazionale per le energie rinnovabili del ministero dell’Energia statunitense. Gli studiosi hanno concentrato gli sforzi su un batterio che era stato ...

“Ecco com’è morta”. Isabella Biagini - si è parlato di mistero. Un lutto terribile per lo spettacolo italiano che piange la sua ultima diva - ma troppi erano gli interrogativi. Ora spunta fuori la verità : Con la sua morte è finita un’epoca. Isabella Biagini se ne è andata a 74 anni, ma il suo ricordo legato a tantissimi film e spettacoli di successo rimarrà impresso nella mente di tutti. I motivi del decesso dell’attrice sono rimasti avvolti mistero, ma sarebbe più giusto dire che la discrezione ha accompagnato tutta la sua vita, anche nella morte la diva ha voluto essere riservata. Proprio un mese fa Barbara D’Urso aveva ...

Motivi optical e colori metallici : Ecco com’erano gli insetti preistorici : Gli insetti preistorici, vissuti 200 milioni di anni fa, erano molto particolari, con colori metallici e disegni optical. A svelare il loro vero colore sono stati i ricercatori dell’Istituto di geologia e paleontologia di Nanjing, il cui studio è pubblicato sulla rivista Science Advances. Analizzando i fossili intrappolati nell’ambra, risalenti al periodo Giurassico con il microscopio ottico, i ricercatori guidait da Wang Bo sono ...

“Ho ucciso mia madre”. L’annuncio su Facebook di un crimine orribile. Gli utenti a bocca aperta - a chiedersi se fosse vero. Una storia agghiacciante : Ecco cos’era successo (e com’è andata a finire) : Una frase scioccante pubblicata in rete all’improvviso, su Facebook, in mezzo a tanti altri post sulla falsariga di quelli che leggiamo ogni giorno. Dove, però, Casey James Lawhorn, ragazzo di 23 anni, ammetteva senza troppi giri di parole di aver appena ucciso la madre e un suo caro amico 22enne, e annunciava l’intenzione di suicidarsi: “Ho sparato e ucciso mia madre, Vi Lawhorn, e un mio caro amico Avery Gaines. Ho ...

Nuova Ford Focus - la quarta generazione : Ecco com’è : È di certo una delle auto più attese di questo 2018 ed è stata svelata la scorsa notte a Londra. Stiamo parlando della Nuova Ford Focus, la quarta generazione della vettura di segmento C del marchio dell’ovale blu, una vettura in grado di catalizzare l’attenzione di addetti ai lavori ed automobilisti di tutto il mondo, vista la particolare importanza rivestita dalle versioni che l’hanno preceduta, sul mercato italiano ed ...

Giulia Michelini oggi è così - glamour e bellissima. Quando l’abbiamo vista in tv per la prima volta - però - era il 2002 e ovviamente l’attrice è cambiata parecchio. Ecco com’era agli esordi : Giulia Michelini è il nuovo membro della commissione esterna di Amici, il talent di Maria De Filippi giunto alla tredicesima edizione. È bella e brava Giulia, e da Quando è ad Amici, ma anche nelle sue ultime apparizioni in televisione, sfoggia sempre look curati e sempre glamour, oltre al suo sorriso travolgente. Per la prima puntata del serale, poi, ha dato il meglio di sé e messo in mostra il suo stile ‘rock’. Si è ...

Cucine da Incubo 6 : la nuova stagione si chiude in Terra Nostra. Ecco com’è oggi il ristorante : Cucine da Incubo 6 - Terra Nostra Dopo aver toccato le province di Roma, Genova, Viareggio, Macerata e Chieti, si conclude sul Nove il nuovo viaggio di Antonino Cannavacciuolo in giro per le Cucine da Incubo d’Italia. Per la sesta puntata della sesta stagione il programma arriva per la prima volta fino in Sardegna, dove si trova il ristorante Terra Nostra. Cucine da Incubo 6: Terra Nostra A Terralba, in provincia di Oristano, c’è il ...

Le sorelline uccise dalla madre. Maria Sofia e Gaia avevano 9 e 7 anni quando Giusy Savatta le ha strangolate per poi tentare il suicidio. Un caso che ha gelato l’Italia intera. Ed Ecco com’è andata a finire : Era il 27 dicembre 2016 quando Giusy Savatta strangolò le proprie figlie, Maria Sofia, di 9 anni, e Gaia, di 7, e poi tentò di suicidarsi ingerendo candeggina, perché temeva di essere lasciata dal marito, Vincenzo Trainito, docente di matematica. Il dramma si è consumato nella loro casa in via Passaniti,nel centro storico di Gela. “Le mie due bambine, le ho soffocate con le mie mani. La candeggina serviva a me per farla ...

Cucine da Incubo 6 : protagonista Il Ritrovo del Gusto con chef Silvano. Ecco com’è oggi il ristorante : Cucine da Incubo 6 - Il Ritrovo del Gusto con chef Silvano Per la quinta puntata di Cucine da Incubo 6 in onda questa sera Antonino Cannavacciuolo va a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, per prestare soccorso al ristorante Il Ritrovo del Gusto con chef Silvano. Per la prima volta nella sua storia il programma del Nove arriva in Abruzzo, per una missione che si rivelerà molto particolare. Cucine da Incubo 6: Il Ritrovo del Gusto con ...

“Alessia è terribile…”. Verissimo : parla Montrucchio. Mentre la moglie è all’Isola dei Famosi - per la prima volta Flavio dice quello che pensa veramente e delle difficoltà : “Ecco com’è vivere con lei” : Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più amate e più solide delle spettacolo. In questo momento lei è naufraga all’Isola dei Famosi e il marito sente fortemente la sua mancanza. In queste settimane ha fatto di tutto per farle arrivare il suo sostegno, è anche corso in Honduras per una dichiarazione d’amore e una bellissima sorpresa alla donna della sua vita. nell’ultima puntata di Verissimo l’attore ha parlato del ...

“Giulia De Lellis - questa non sei tu”. Ecco com’è ora. La fidanzata di Andrea Damante è sparita dai radar dopo il Grande Fratello Vip e ora i fan stentano a riconoscerla : la foto che ha sollevato un polverone : “Ammazza, ma sicuri che è lei?”; “Ma davvero? Che cambiamento!”. E ancora: “questa è Giulia? Ma cosa le è successo?”. E questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dai fan sotto la foto di quella che, a quanto pare, è la ‘nuova’ Giulia De Lellis. Sì, proprio l’esperta di tendenze della Casa del Grande Fratello Vip, già corteggiatrice di Uomini e Donne e, soprattutto, fidanzatissima di Andrea Damante, il tronista conquistato nello ...

Cucine da Incubo 6 : Il Vecchio Molino ha resistito al terremoto. Ecco com’è oggi il ristorante : Cucine da Incubo 6 - Il Vecchio Molino (da Facebook) Continua sul Nove il viaggio di Antonino Cannavacciuolo, impegnato a girare l’Italia e a tentare di salvare alcuni ristoranti in crisi. Dopo Roma, Genova e Viareggio, la quarta puntata di Cucine da Incubo 6 farà tappa a Pieve Torina, uno dei comuni in provincia di Macerata distrutti dal terremoto del 2016. Il paesino conta circa 1.500 abitanti ed il 90% degli edifici sono stati dichiarati ...