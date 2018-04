eurogamer

: Eastward: ecco una nuova avventura indie che fa l'occhiolino ai giochi dell'era SNES #Eastward - Eurogamer_it : Eastward: ecco una nuova avventura indie che fa l'occhiolino ai giochi dell'era SNES #Eastward -

(Di domenica 29 aprile 2018) Un uomo burbero e barbuto guida una giovani ragazza lungo un pericoloso pellegrinaggio attraverso un mondo post-apocalittico. I due si soffermeranno su città umane in rovina lungo la strada, mentre la popolazione di questi insediamenti in difficoltà si assottiglia e i mostri si fanno sempre più minacciosi. Ebbene, come riporta Rockpapershotgun, stiamo parlandoa trama di, un'action in 2D del team Pixpil di Shanghai.Come possiamo vedere il titolo vanta degli spritework splendidamente animati a ambientati su sfondi molto dettagliati, il tutto supportato da un motore di illuminazione per dare quel tocco di dinamismo in più.Read more…