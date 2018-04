“È morta” Gravissimo lutto per Massimo Bossetti Condannato in secondo grado

caffeinamagazine

: Massimo Bossetti, il gravissimo lutto in famigliaE' morta l'unica donna che l'aveva sempre difeso -… - allnews24eu : Massimo Bossetti, il gravissimo lutto in famigliaE' morta l'unica donna che l'aveva sempre difeso -… - BernardoPizzit : Massimo Bossetti, il gravissimo lutto in famiglia. E' morta l'unica donna che l'aveva sempre difeso - patriziagatto3 : RT @Libero_official: La tragica notizia in carcere / Guarda -

(Di domenica 29 aprile 2018)inall’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, oggiGiuseppeaffronta un grave. Il carpentiere di Mapello ha infatti perso la madre, Ester Arzuffi morta nella notte in ospedale a Ponte San Pietro. La donna aveva settanta anni e viveva nella provincia di Bergamo a Terno d’Isola.quanto riportato dalla trasmissione Quartonegli scorsi giorni avrebbe avuto un permesso della Corte d’Appello di Brescia di farle visita. La Arzuffi dal giorno dell’arresto ha sempre sostenuto l’innocenza di suo figlio,per aver ucciso la tredicenne di Brembate Sopra. Anche dopo che la Corte d’assise d’appello di Brescia ha depositato le motivazioni del verdetto nei confronti del figlio la donna ha continuato a dire che in carcere c’è un innocente: “È un momento di grande apprensione per noi. Lui è un ...