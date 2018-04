E' morta Ester Arzuffi | la madre di Bossetti aveva 71 anni

Yara - morta Ester Arzuffi - madre di Massimo Bossetti. “Chiederemo possa partecipare ai funerali” : Ester Arzuffi , madre di Massimo Bossetti, è morta nella notte in ospedale a Ponte San Pietro (Bergamo). Aveva 71 anni ed era malata di tumore da tempo. “Chiederemo che possa partecipare ai funerali della mamma”, ha detto Claudio Salvagni, legale del muratore condannato in appello all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Ester Arzuffi , 71 anni, è morta questa mattina nell’ospedale di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. ...

Lutto per Bossetti - in carcere per l’omicidio di Yara : è morta la madre Ester Arzuffi : Ester Arzuffi ha sostenuto fino alla fine l’innocenza di suo figlio, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Malata da tempo, era ricoverata in ospedale a Ponte San Pietro, nella provincia di Bergamo.Continua a leggere