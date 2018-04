“È andato con gli uomini” Gf | la bomba di Vladimir Luxuria Il concorrente del reality è

GF 2018 - lo sfogo di Nina Moric contro Luigi Favoloso : "Non so chi sia - quando se n'è andato mi ha detto che mi ama da morire" : Nina Moric lascerà Luigi Favoloso dopo il Grande Fratello 2018? O magari durante, entrando in Casa durante un freeze oppure con un messaggio, con delle dichiarazioni tramite qualche intervista o chissà verranno mostrati a Luigi i commenti scritti da Nina su Instagram in queste ore. Lui, a dire il vero, nel confessionale di qualche giorno fa aveva detto proprio questo, che avrebbe voluto sapere di qualche commento sui social della fidanzata per ...

“Mi ecciti…”. Gf : fuori controllo. Il concorrente senza ritegno è andato incontro alla gieffina e le parole che ha detto hanno fatto tremare i muri. I fan del programma sono scioccati : “Non può averlo fatto sul serio” : Se vi eravate scandalizzati con L’Isola dei Famosi, guardando il Grande Fratello Vip vi sembrerà che quello della Marcuzzi era il reality delle educande. La prima settimana nella casa è stata piena di colpi di scena, ma soprattutto di momenti di tensione. In particolare non si fa che parlare dello scontro molto forte che c’è stato tra Baye Dame e Aida Nizar, tra i due sono volati paroloni veramente esagerati: “Te ...

MIT sollecita ENAV a "contenere compensi". Scaramella : "Soddisfatti - rispettato mandato" : Il MIT sollecita il management di ENAV a mantenere un "contenimento delle retribuzioni" . Una richiesta formulata dal Ministero Trasporti , MIT, , cui ha dato voce un portavoce del MEF, Stefano Di ...

GF 2018 - lo sfogo di Nina Moric contro Luigi Favoloso : "Non so chi sia - quando se n'è andato mi ha detto che mi ama da morire" : Nina Moric lascerà Luigi Favoloso dopo il Grande Fratello 2018? O magari durante, entrando in Casa durante un freeze oppure con un messaggio, con delle dichiarazioni tramite qualche intervista o chissà verranno mostrati a Luigi i commenti scritti da Nina su Instagram in queste ore. Lui, a dire il vero, nel confessionale di qualche giorno fa aveva detto proprio questo, che avrebbe voluto sapere di qualche commento sui social della fidanzata per ...

Governo - mandato esplorativo di Fico conclusosi con esito positivo : Si è concluso il mandato conferito a Roberto Fico per esplorare una ipotetica intesa tra Pd e 5 stelle. «Con esito positivo», ha aggiunto il Presidente della Camera. «Il dialogo tra loro è avviato», ...

Come è andato il vertice tra Kim e Moon al confine tra le due Coree : Un messaggio al mondo, preoccupato per le tante promesse non rispettate negli anni da Pyongyang. Moon ha voluto sottolineare il momento varcando anch'egli la linea di demarcazione, per muove alcuni ...

“Ecco come è morto Avicii”. L’annuncio choc dei familiari del dj campione di incassi : “Il nostro ragazzo se n’è andato così…”. Sconcerto nel mondo della musica : È stato uno dei deejay e produttori più amati e seguiti del mondo. Con la sua scomparsa il mondo ha perso un genio visionario, una grande mente dedita alla musica elettronica e all’house digitale capace di far ballare milioni (forse miliardi) di individui in tutto il globo. Parliamo naturalmente di Avicii, all’anagrafe svedese Tim Bergling, morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, a due passi dagli Emirati ...

Concluso il mandato di Fico : parte dialogo Pd-M5S - parola ai partiti : Roma, 26 apr. , askanews, Il dialogo tra Movimento 5 Stelle e Pd 'è avviato'. Lo ha assicurato il presidente della Camera Roberto Fico dopo avere incontrato al Quirinale il capo dello Stato Sergio ...

Concluso il mandato di Fico : parte dialogo Pd-M5S - parola ai partiti : Roma, 26 apr. , askanews, - Il dialogo tra Movimento 5 Stelle e Pd "è avviato". Lo ha assicurato il presidente della Camera Roberto Fico dopo avere incontrato al Quirinale il capo dello Stato Sergio ...

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos : Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Non cambia la linea del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla conduzione del processo per arrivare alla formazione di un nuovo Governo. Sono partiti e schieramenti che nel confronto al loro interno e tra di essi debbono fornire al Capo dello Stato gli elementi per valutare se, in che modo e con quale maggioranza possa nascere un nuovo esecutivo. Dopo l’esito dell’esplorazione del ...

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Una nuova pausa, quindi, stavolta più lunga rispetto a quella che seguì dopo la fine dell’incarico alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per capire se effettivamente possa nascere un Governo fondato su una maggioranza Pd-M5S. Ma d’altra parte la complessità della situazione, sin dall’indomani delle elezioni del 4 marzo lasciava immaginare una crisi dai tempi lunghi. Bisognerà ...

Concluso mandato di Fico : parte dialogo Pd-M5S - parola a partiti : Roma, 26 apr. , askanews, Il dialogo tra Movimento 5 Stelle e Pd 'è avviato'. Lo ha assicurato il presidente della Camera Roberto Fico dopo avere incontrato al Quirinale il capo dello Stato Sergio ...

Fico : mandato concluso con esito positivo - dialogo M5s-Pd avviato : Roma, 26 apr. , askanews, 'Il mandato esplorativo, che si conclude oggi, ha avuto un esito positivo. Il dialogo tra M5S e il Pd è avviato. In questi giorni ci sarà dialogo all'interno dei gruppi, ...

Pd-M5S - Martina : fatti passi avanti Di Maio : sì a contratto di governoFico : mandato finito - dialogo è aperto : La delegazione del Pd registra progressi nel confronto con il M5S. Il partito deciderà «collegialmente» in direzione la prossima settimana. Di Maio sollecita il confronto