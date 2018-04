Dzeko e la Roma non fanno sconti

Inter-Juventus 2-3 - Higuain dice scudetto. Roma-Chievo 4-1 - super Dzeko : Inter-Juventus 2-3- La Juventus espugna San Siro per 3-2 in un modo totalmente rocambolesco al minuto numero 90′. Juve in vantaggio con Douglas Costa, poi raggiunta e superata dai gol di Icardi, 8 gol in 11 partite alla Juve, e dall’autogol di Barzagli. Poi finale da incubo per i nerazzurri: gol di Cuadrado e Higuain. […] L'articolo Inter-Juventus 2-3, Higuain dice scudetto. Roma-Chievo 4-1, super Dzeko proviene da Serie A News ...

Diretta/ Roma Chievo - risultato live 4-0 - info streaming video e tv : El Shaarawy e Dzeko la chiudono : Diretta Roma Chievo, info streaming video e tv: per i giallorossi imperativo non pensare subito alla semifinale di Champions e trovare i tre punti.

Roma - Dzeko : 'Testa al Liverpool - speriamo di ribaltarla' : Edin Dzeko , attaccante della Roma , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Chievo: 'Abbiamo giocato un'ottima gara. Grande Alisson in occasione del rigore, se avessero segnato sarebbe andata in un altro modo. Tanti applausi per lui. Liverpool? Ora ...

Serie A - Roma-Chievo 4-1 : tutto facile con Schick - El Shaarawy e Dzeko : Doppietta del bosniaco, Alisson para un rigore a Inglese , in gol di testa all'88', dopo un rosso a Juan Jesus. I gialloblu adesso rischiano

Serie A - Roma-Chievo 4-1 : Schick - El Shaarawy e doppietta di Dzeko : ROMA - Prima del sogno di un'altra remuntada e della finale di Kiev c'è una qualificazione Champions da conquistare. La Roma non si lascia distrarre dalla serata dorata di Momo Salah e contro il ...

Roma-Chievo 4-1 - Serie A 2018 : doppietta di Dzeko e dominio dei giallorossi - che blindano il terzo posto : La Roma domina all’Olimpico e travolge per 4-1 il Chievo nella 35ma giornata di Seria A. I giallorossi trovano un importante successo grazie al proprio tridente offensivo con la doppietta di Dzeko e i gol di Schick e El Shaarawy. Rammarico invece per il Chievo che ha sprecato un rigore nel secondo tempo e non ha saputo sfruttare la superiorità numerica. Tre punti che permettono quindi alla Roma di restare al terzo posto in classifica e di fare ...

Roma-Chievo 4-1 - la squadra di Di Francesco è uno spettacolo : Dzeko e Schick show - ospiti mai in partita [FOTO] : 1/17 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Roma-Chievo 4-1 : Schick più ElSha e Dzeko - è poker giallorosso : La Roma batte il Chievo in casa e si conferma terza in classifica. In gol Schick, Dzeko per due volte, El Shaarawy e Inglese. Espulso Juan Jesus. Alisson para un calcio di rigore dello stesso...

Diretta/ Roma Chievo (risultato live 4-0) info streaming video e tv : El Shaarawy e Dzeko la chiudono : Diretta Roma Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: i giallorossi vanno a caccia di altri punti utili per la qualificazione in Champions(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Diretta/ Roma Chievo - risultato live 2-0 - info streaming video e tv : Dzeko mette la firma sul raddoppio : Diretta Roma Chievo, info streaming video e tv: per i giallorossi imperativo non pensare subito alla semifinale di Champions e trovare i tre punti.

Roma-Chievo 4-0 : il risultato in diretta LIVE. Super gol di El Shaarawy e poi ancora Dzeko : Roma-Chievo 4-0 LIVE 9' Schick, 40' e 67' Dzeko, 65' El Shaarawy IL TABELLINO Roma , 4-3-3, : Alisson; Peres, Fazio, Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainngolan; Schick , 60' Manolas, , Dzeko, ...

Roma-Chievo 4-0 Diretta ElSha-Dzeko : micidiale uno-due con i giallorossi in dieci : La sfida tra Roma e Chievo apre il programma della 35esima giornata di Serie A; i padroni di casa, reduci dal difficile martedì di coppa, devono vincere per conservare il terzo posto in...

Roma-Chievo 2-0 Diretta In gol Schick e Dzeko Rosso per Juan Jesus Alisson para un rigore : La sfida tra Roma e Chievo apre il programma della 35esima giornata di Serie A; i padroni di casa, reduci dal difficile martedì di coppa, devono vincere per conservare il terzo posto in...

Diretta/ Roma Chievo (risultato live 2-0) info streaming video e tv : Dzeko mette la firma sul raddoppio : Diretta Roma Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: i giallorossi vanno a caccia di altri punti utili per la qualificazione in Champions(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:43:00 GMT)