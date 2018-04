Dopo Venezia anche Capri pensa a “contingentare” i turisti | si studia una soluzione

meteoweb.eu

: Sono entrati in funzione per la prima volta a #Venezia i tornelli che serviranno a fermare e deviare i turisti in c… - Agenzia_Ansa : Sono entrati in funzione per la prima volta a #Venezia i tornelli che serviranno a fermare e deviare i turisti in c… - visitmuve_it : Dopo il grande successo delle scorse edizioni torna 'Musei in Festa'! Domenica 29 aprile ingresso gratuito in 9 fra… - luci560 : @KotetsuJeegu ...certo, le pilotine ti portano poi a Venezia dopo che arrivi in un posto in fondo al mondo...ho de… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Boom diper il primo maxiponte della bella stagione: la ricettivita’ e l’occupazione dei posti letto negli alberghi e nei bed and breakfast ha raggiunto il 90%.in gran parte italiani ma si registraun 25 per cento di stranieri. I grande afflusso porta il sindaco di, Gianni De Martino, a considerare di realizzareper l’isola azzurra forme di ‘selezione’ sul modello didove sono stati installati controlli per l’accesso alla citta’ lagunare. “Il problema non sono i tornelli – dice – il problema e’ trovare un sistema e un’organizzazione d’accoglienza al porto e a Marina Grande capace di poter far gestire bene sul nostro territorio i notevoli flussici in maniera ordinata e adeguata senza creare affollamento”. “Controlli e tornelli – ...