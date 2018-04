Dopo Torino e Roma | a Catania figli coppia gay registrati anagrafe

A Gabicce registrati figli di una coppia gay : è il secondo caso Dopo Torino : I piccoli sono figli di due uomini e sono stati fatti nascere negli Stati Uniti. Quello di Gabicce, nelle Marche, è il secondo caso dopo quello dei giorni scorsi a Torino.Continua a leggere

FOSSANO/ Assalto ai bus di Trenitalia Dopo il treno deragliato sulla Torino-Savona : FOSSANO, Assalto ai bus di Trenitalia dopo il deragliamento del treno sulla linea Torino-Savona. Non sono mancati disagi per via dei pochi posti disponibili(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:21:00 GMT)

TORINO - 10MILA AL CONCERTONE IN PIAZZA CASTELLO/ Torna il vetro Dopo il caos-Champions : CONCERTONE 25 aprile in PIAZZA CASTELLO in 10MILA a TORINO: Torna la folla in PIAZZA a quasi un anno dalla tragica notte della finale di Champions in PIAZZA San Carlo(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:58:00 GMT)

Torino - Noseda lascia il Regio Dopo la nomina di Graziosi : "La qualità di questo teatro è stata ignorata" : La reazione del direttore musicale all'intervista su Repubblica del neodirettore che temporeggiava sulla sua riconferma

Gay - Appendino : “A Torino forzeremo la mano per riconoscere i figli”. La svolta Dopo il caso della consigliera Pd : Chiara Appendino annuncia che il Comune di Torino è pronto a “dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini”. Nonostante l’Italia non sia “ancora pronta a riconoscere legalmente queste famiglie” e ci siano difficili “ostacoli burocratici“, la sindaca su Facebook spiega di essere pronta a registrare i figli delle coppie gay all’anagrafe “anche ...

Regio di Torino : si dimette il sovrintendente Walter Vergnano Dopo 19 anni : Walter Vergnano lascia dopo 19 anni il Teatro Regio di Torino. Il sovrintendente ha rimesso questa sera il suo mandato al Consiglio di indirizzo dell'ente, che ha accettato le dimissioni con un anno ...

Cucine da incubo a Torino - 17 intossicati Dopo la cena al ristorante : Diciassette persone si sono sentite male dopo aver cenato, lo scorso sabato, in un ristorante di Torino. Si sono presentate negli ospedali della città con i classici sintomi dell'intossicazione alimentare, anche se per nessuna è...

GATTUSO SU TORINO-MILAN/ "Stanchi Dopo il Napoli. Belotti? Dopo Sheva quello che mi ha impressionato di più : GATTUSO su TORINO-MILAN: l'allenatore rossonero in conferenza stampa parla di Andrea Belotti, un giocatore che ha già allenato ai tempi del Palermo. Poi un'indicazione sul mercato e...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Coppa Italia - Milan-Torino 0-1 : i Granata celebrano l'ottavo trionfo Dopo 19 anni : Festa Granata a San Siro. Il Torino Primavera centra la sua ottava Coppa Italia di categoria, vincendo anche il match di ritorno per 1-0, dopo il 2-0 dello scorso venerdì al Filadelfia. Niente rimonta ...

Torino. Cosa scriveva su Facebook uno degli arrestati il giorno Dopo i fatti di piazza San Carlo : ohaib Bouimadaghen in un post del 4 giugno 2017, dopo gli incidenti da lui scatenati, insieme ad altre sette persone, commenta: “Ve ne accorgete solo quando queste cose vi toccano la pelle”.Continua a leggere

Equilibri precari : Dopo la sentenza su Foodora a Torino ora anche gli Usa danno ragione a Uber : Queste forme di lavoro appartengono al cosiddetto mondo della 'gig economy', cioè l'economia del lavoretto, e s'inseriscono in un mercato del lavoro che non è preparato al loro ingresso perché le ...

Il funerale del Grande Torino finirà oggi - sessantanove anni Dopo Superga : Servirebbe forse un nuovo Osvaldo Soriano per raccontare il funerale più lungo del mondo, che finirà oggi a Torino, poco prima dell'ora di pranzo. Sauro Tomà , l'ultimo giocatore del Grande Torino sopravvissuto alla tragedia aerea di Superga è morto martedì, a 92 anni. Alla notizia, ...

Torino - Tribunale del lavoro respinge ricorso dei rider Foodora “licenziati Dopo proteste” : “Non era subordinazione” : Il Tribunale del lavoro Torino ha respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l’interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo. “Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà”, commentano i legali dei ...

