Dopo 14 anni ho scoperto il tradimento da una paparazzata Ho pianto A momenti mi

Ceccarini 26 aprile 1998 – Orsato 28 Aprile 2018 : Venti anni Dopo lo scandalo si ripete - altro che “Calciopoli” : Calciopoli sembra una barzelletta a confronto: esattamente 20 anni fa, il 26 Aprile 1998, si consumava uno degli scandali più grandi della storia del calcio italiano. Protagonista l’arbitro Ceccarini che in un Juventus-Inter decisivo per lo scudetto, fischiava a senso unico in favore dei bianconeri di fatto regalandogli la partita e il titolo. Adesso, 28 Aprile 2018, la Juve lo scudetto se lo sta giocando con il Napoli ma – ironia ...

Inter-Juventus - è il furto del secolo : espulsione assurda di Vecino - 20 anni Dopo Iuliano-Ronaldo lo scandalo si ripete [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Iniesta lascia il Barcellona Dopo 22 anni : “E’ la mia ultima stagione qui” : Iniesta lascia il Barcellona dopo 22 anni: “E’ la mia ultima stagione qui” dopo 22 anni è giunto al capolinea il lungo e intenso matrimonio tra il Barcellona e Andrés Iniesta, che a fine stagione lascerà i blaugrana. Ad annunciarlo è stato lo stesso capitano dei catalani nel corso di una conferenza stampa: “Buonasera a […]

Iniesta dà l'addio al Barcellona Dopo 22 anni Video : 2 Andrés #Iniesta Luján l'ha deciso in conferenza [Video]: a fine stagione lascera' il #Barcellona dopo 22 anni. Il centrocampista con tutta probabilita' alzera' l'ultimo trofeo, La Liga 2017/2018, per poi andare o nel campionato cinese dove c'è una squadra interessata al 33enne o in Premier League col Manchester City alla finestra. Andrés Iniesta Luján, l'Illusionista di Fuentealbilla Nato in una cittadina appartenente alla ...

Iniesta dà l'addio al Barcellona Dopo 22 anni : Andrés Iniesta Luján l'ha deciso in conferenza: a fine stagione lascerà il Barcellona dopo 22 anni. Il centrocampista con tutta probabilità alzerà l'ultimo trofeo, La Liga 2017/2018, per poi andare o nel campionato cinese (dove c'è una squadra interessata al 33enne) o in Premier League (col Manchester City alla finestra). Andrés Iniesta Luján, l'Illusionista di Fuentealbilla Nato in una cittadina appartenente alla comunità autonoma di ...

ABBA REUNION Dopo 35 ANNI/ La band ha venduto più di 300 milioni di dischi : le ragioni del successo : A sorpresa, lo storico gruppo svedese degli ABBA annuncia due nuove singoli in uscita entro il 2018. Il successo della band che ha venduto più di 300 milioni di dischi.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 08:15:00 GMT)

Abba - due canzoni Dopo 35 anni per il marchio più amato al mondo : Non cantano insieme da dicembre '82, ma la fine del gruppo non è mai stata ufficializzata Non ci sarà tour, si esibiranno degli avatar: 'In studio è come se il tempo si fosse fermato' Non più di un ...

Taylor - 10 anni - era cerebralmente morto. I genitori si rifiutano di staccare la spina - due anni Dopo il miracolo : Taylor Reid è un grido di speranza verso il mondo. Amante del motociclismo sin da piccolo aveva intrapreso una baby carriera e già a 5 anni aveva una moto da cross. A 10 anni l'incidente mentre si allenava davanti casa, a Ballysillan nell'Irlanda del Nord. Ha sbattuto violentemente la testa e una volta giunto in ospedale i medici lo hanno dichiarato "cerebralmente morto" e hanno chiesto ai genitori di staccare la spina. Niente da fare, per tre ...

Claudio Gioè e Pilar Fogliati si sono lasciati Dopo 4 anni d’amore : Claudio Gioè e Pilar Fogliati non stanno più insieme È finita la storia d’amore tra Claudio Gioè e Pilar Fogliati. Il protagonista di La mafia uccide solo d’estate e l’attrice di Un passo dal cielo si sono lasciati dopo quattro anni insieme. A rivelarlo è il settimanale Spy, nell’ultimo numero in edicola. Ironia della sorte: […] L'articolo Claudio Gioè e Pilar Fogliati si sono lasciati dopo 4 anni d’amore ...

Gli Abba tornano Dopo 35 anni : "E' come se il tempo non fosse passato" : A volte ritornano. dopo 35 anni di assenza, gli Abba si riaffacciano sul panorama della musica internazionale con due brani inediti. L'annuncio sulla loro pagina Instagram: "Tutti noi...

Antonella Clerici lascia La prova del cuoco Dopo 18 anni. Rifarà Portobello? Al suo posto Elisa Isoardi : Antonella Clerici si preparerebbe alla riedizione di Portobello , lo storico show di Rai1, previsto in autunno nella serata del sabato. Si spiegherebbe così la frase sibillina pronunciata dalla ...

Abba reunion Dopo 35 anni/ Tornano con due nuove canzoni : I Still Have Faith In You uscirà a dicembre : A sorpresa, lo storico gruppo svedese degli Abba annuncia online la registrazione di due nuove canzoni per la prima volta dopo lo scioglimento 35 anni fa(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:18:00 GMT)

Gli Abba tornano insieme Dopo 35 anni con nuovi brani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Musica - la vittoria di Napster arriva Dopo 19 anni : Formati di alta qualità che avrebbero dovuto incontrare il grande favore dei fans di Musica di tutto il mondo. Ma nei libri di storia dell'industria Musicale il protagonista rimarrà invece un ragazzo ...