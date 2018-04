Domani a Euroflora il Mercato dei fiori di Sanremo

meteoweb.eu

: domani prima o dopo di andare all’euroflora passo dalla gelateria - caelmurphy : domani prima o dopo di andare all’euroflora passo dalla gelateria - zazoomnews : Euroflora ecco cosa fare domani ai parchi di Nervi - #Euroflora #domani #parchi #Nervi - IW1PRT : RT @genova24it: Euroflora, ecco cosa fare domani ai parchi di Nervi - Genova 24 -

(Di domenica 29 aprile 2018) “Casa” è l’appuntamento di lunedì 30 aprile a partire dalle ore 10.30 nello Spazio Incontri Mare, momento di confronto e di approfondimento per il settore florovivaistico, che nel 2017 in Liguria ha mosso un fatturato di 300 milioni di euro. Franco Barbagelata, direttore deldeidi, racconterà le attività, i numeri e le particolarità di un settore che conta 16.000 occupati, 4.000 aziende produttrici, 120 aziende commerciali esportatrici e 2.800 ettari di terreni dedicati alla coltivazione deirecisi, la cui produzione per il 90% è indirizzata alestero. Accanto ai dati produttivi sarà possibile, grazie a Cinzia Dagnino,sta artigiana genovese, conoscere la grazia e l’armonia delle composizioni floreali con una dimostrazione dal vivo, che avrà come protagonisti irecisi commercializzati dalsanremese. Ilè ...