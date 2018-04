Diritti tv | Sky replica a Tebas | ' da noi 7 miliardi alle tv'

Diritti TV - Sky : 'Tebas - la verità è un'altra. Nessuno crede alla Serie A come noi' : Questo, nonostante ci giochino i due calciatori più forti e popolari nel mondo, Messi e Ronaldo. Non dice che a Sky e agli altri broadcaster non è stata data finora l'opportunità di concorrere, di ...

Diritti Tv 2018 - 2021 - Sky risponde : «Tebas - la verità è un’altra. Nessuno crede alla Serie A come noi» : Sky Sport prende una posizione ufficiale sulla questione dei Diritti tv della Serie A 2018-2021 con un editoriale del direttore Federico Ferri trasmesso durante la puntata odierna di Sky Calcio Show e che vi riportiamo di seguito in forma integrale.Sky ha speso negli ultimi 15 anni per il calcio italiano più di chiunque altro e ha anche investito, stagione dopo stagione, per far crescere la bellez...

Mediapro avvisa la Lega : «Niente fidejussione se Sky blocca i Diritti» : Il gruppo spagnolo condanna l'atteggiamento di Sky e apre ad un'immediata fornitura delle garanzie qualora si volesse puntare sul Canale della Lega. L'articolo Mediapro avvisa la Lega: «Niente fidejussione se Sky blocca i diritti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures : «Vendiamo al 100% non esiste solo Sky» : «Al 100% venderemo i Diritti tv della Serie A». Jaume Roures predica ottimismo, assicurando di «non essere sorpreso» dal ricorso con cui Sky ha ottenuto la sospensione fino al 4 maggio del bando di Mediapro. Il socio della società spagnola ha prima tranquillizzato i club riuniti in assemblea, poi in un'intervista all'ANSA ha ribadito di essere fiducioso sull'epilogo dell'affare da oltre 3 miliardi di euro in 3 ...

Mediapro : 'Venderemo Diritti tv - non c'è solo Sky. Sospensione? Si sapeva' : Non sono sorpreso, tutto il mondo sapeva che qualcosa sarebbe successo. I diritti tv sono nostri, contesteremo il ricorso e spero nel giudizio del Tribunale del 4 maggio. Abbiamo detto che avremmo ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dubbi Sky - MediaPro agitano i club divisi su mosse future : La trama legata ai Diritti tv della Serie A si infittisce sempre di più e assomiglia più ad un libro giallo che ad una tematica economico-sportiva. La storia, sempre più intricata, si sta muovendo in queste ore alla vigilia dell'Assemblea della Lega a Milano su due filoni principali: da una parte ci sono i club, preoccupati per la situazione di stallo che si è venuta a creare a pochi mesi dall'inizio del prossimo ...

Diritti tv - accolto il ricorso di Sky : dirette di A in bilico l'anno prossimo : Il rischio potrebbe essere quello che la prima, o meglio le prime giornate , tre?, della Serie A 2018-19 restino senza copertura televisiva. Un problema vero per il commissario Giovanni Malagò, così ...

Diritti Tv - Mediapro : tribunale sospende bando/ Sky - accolto ricorso : Serie A 2018/19 parte a schermi spenti? : Diritti tv, Sky ottiene sospensione bando Mediapro. Le ultime notizie: tribunale di Milano deciderà il 4 maggio, quindi i tempi slittano ma la nuova stagione è alle porte...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il ricorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...

Diritti tv - la Lega Serie A : “La soluzione della controversia Sky-Mediapro sia rapida” : La Lega Serie A spera che la soluzione della controversia tra Sky e Mediapro sia rapida, "nell'interesse generale del calcio e dei suoi appassionati" L'articolo Diritti tv, la Lega Serie A: “La soluzione della controversia Sky-Mediapro sia rapida” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.