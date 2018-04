Diritti Tv 2018 - 2021 | Sky risponde | «Tebas | la verità è un’altra Nessuno crede alla

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro non presenta fideiussione - pronta per ipotesi Canale Lega : Mediapro non ha presentato alla Lega Serie A la fideiussione da 1,2 miliardi attesa e ha chiarito che fornira' le garanzie finanziarie richieste solo se verra' sbloccato il proprio bando per la vendita dei Diritti tv del campionato, sospeso almeno fino al 4 maggio dal Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di Sky. Il gruppo spagnolo lo ha reso noto a poche ore dalla scadenza del termine, chiarendo di aver «certificato» alla ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Garanzie quando il bando sarà sbloccato» : MediaPro ha «certificato alla Lega Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre», e «fornirà le garanzie necessarie alla Lega quando potrà disporre» dei Diritti tv, ora al centro della causa con Sky che ha ottenuto dal Tribunale di Milano la sospensione del bando fino al 4 maggio. È quanto afferma una nota della società spagnola ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - attesa oggi fideiussione Mediapro - verso garanzia vincolata : Scade oggi il termine per la fideiussione da 1,3 mld che Mediapro deve versare alla Lega per i Diritti televisivi del campionato di Serie A. Nei corridoi della Confindustria del Calcio si respira un'aria di ottimismo visto che lo stesso fondatore della societa' spagnola, Jaume Roures, ha rilasciato nei giorni scorsi, rassicurando i diversi soggetti coinvolti che la garanzia bancaria arrivera' nei tempi prestabiliti. Mediapro ha gia' versato una ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - pubblicato invito ad offrire per Coppa Italia e SuperCoppa : La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ("Lega Calcio Serie A”) pubblica il presente invito alla presentazione di offerte per l’acquisizione in licenza di Diritti Audiovisivi valevoli per il territorio dell’Italia, San Marino e Città del Vaticano e relativi alla Competizione della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures : «Vendiamo al 100% non esiste solo Sky» : «Al 100% venderemo i Diritti tv della Serie A». Jaume Roures predica ottimismo, assicurando di «non essere sorpreso» dal ricorso con cui Sky ha ottenuto la sospensione fino al 4 maggio del bando di Mediapro. Il socio della società spagnola ha prima tranquillizzato i club riuniti in assemblea, poi in un'intervista all'ANSA ha ribadito di essere fiducioso sull'epilogo dell'affare da oltre 3 miliardi di euro in 3 ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dubbi Sky - MediaPro agitano i club divisi su mosse future : La trama legata ai Diritti tv della Serie A si infittisce sempre di più e assomiglia più ad un libro giallo che ad una tematica economico-sportiva. La storia, sempre più intricata, si sta muovendo in queste ore alla vigilia dell'Assemblea della Lega a Milano su due filoni principali: da una parte ci sono i club, preoccupati per la situazione di stallo che si è venuta a creare a pochi mesi dall'inizio del prossimo ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro sorpresa e preoccupata ma pronta a garanzie : Si fa sempre più intricata la vendita dei Diritti tv della Serie A, con un nuovo fronte legale aperto. Sky ha infatti ottenuto una sospensione d'urgenza del bando di MediaPro fino al 4 maggio, concessa nel giro di due giorni dal Tribunale di Milano di fronte ai dubbi sollevati sabato dagli avvocati dall'emittente satellitare. I tempi si allungano e l'atmosfera si surriscalda. «L'unico che sarà danneggiato è il calcio ...

Diritti Tv - Mediapro : tribunale sospende bando/ Sky - accolto ricorso : Serie A 2018/19 parte a schermi spenti? : Diritti tv, Sky ottiene sospensione bando Mediapro. Le ultime notizie: tribunale di Milano deciderà il 4 maggio, quindi i tempi slittano ma la nuova stagione è alle porte...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Serie A : «Interesse definizione rapida della controversia» : La Lega Serie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro sui Diritti del campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale del calcio e dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizione rapida di qualsivoglia controversia fra le parti. Nessun ulteriore giudizio può essere espresso ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Sky ottiene sospensione bando MediaPro fino al 4 Maggio : Prima di lanciare la propria offerta sui Diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A, Sky Italia ha deciso di chiedere per vie legali al Tribunale di Milano una verifica dell'aderenza del bando di MediaPro alle leggi italiane, alla legge Melandri e alle recenti indicazioni dell'Autorità della concorrenza, ottenendone la sospensione sino al 4 Maggio. «Il bando di Media...

Diritti Tv - pubblicato invito a offrire relativo al pacchetto Dirette Serie B 2018 - 2021 : Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) pubblica il presente invito alla presentazione di Offerte per l’acquisizione in licenza di Diritti Audiovisivi relativi al campionato di Serie B delle Stagioni Sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nel rispetto delle previsioni del suddetto Decreto e delle Linee Guida approvate dall’Autorità per le ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - verso asta Rai - Mediaset per la Coppa Italia e SuperCoppa : Si profila una sfida fra Rai e Mediaset nell'asta nazionale per i Diritti tv della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana, tradizionalmente trasmesse in chiaro e in esclusiva dalla tv di Stato. La commissione Diritti tv della Lega Serie A oggi ha messo a punto gli ultimi dettagli del bando per il triennio 2018-21, che verrà approvato nell'assemblea dei club di giovedì prossimo, quando verranno stabiliti anche i prezzi minimi, e ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Brunelli (Lega Calcio) : «Sereni e fiduciosi - Mediapro lavora bene» : «Siamo sereni e fiduciosi, quelli di Mediapro sanno fare il loro mestiere molto bene, e il bando lo dimostra, se letto bene». Così il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli, sul bando dei Diritti tv del campionato, per cui l'intermediario spagnolo attende offerte entro il 21 aprile, ma non ha escluso di procedere con le trattative private fino a giugno. «I tempi sono quelli che ci hanno già indicato, è un ...