Dieci studenti salvati dal Soccorso alpino

Studenti stranieri? Al Nord : una scuola su Dieci ne ha più del 30% : Studenti stranieri? Al Nord: una scuola su dieci ne ha più del 30% In media in Italia il 10% degli Studenti è originario di un altro Paese. Ma le cose cambiano a seconda delle regioni Continua a leggere

Studenti stranieri? Al Nord : una scuola su Dieci ne ha più del 30% : Studenti stranieri? Al Nord: una scuola su dieci ne ha più del 30% In media in Italia il 10% degli Studenti è originario di un altro Paese. Ma le cose cambiano a seconda delle regioni Continua a leggere

Its - in crescita i super-diplomi : più di 8 studenti su Dieci lavorano subito : Its, in crescita i super-diplomi: più di 8 studenti su dieci lavorano subito Monitoraggio Miur-Indire: l’82,5% dei diplomati trova un lavoro coerente entro un anno, 1 su 3 con un contratto a tempo indeterminato. Promossa a pieni voti più di 1 fondazione su 2. Il ‘Made in Italy’ il settore più esplorato. Continua a leggere

Its - in crescita i super-diplomi : più di 8 studenti su Dieci lavorano subito : Its, in crescita i super-diplomi: più di 8 studenti su dieci lavorano subito Monitoraggio Miur-Indire: l’82,5% dei diplomati trova un lavoro coerente entro un anno, 1 su 3 con un contratto a tempo indeterminato. Promossa a pieni voti più di 1 fondazione su 2. Il ‘Made in Italy’ il settore più esplorato. Continua a leggere

Scuola e natalità : un milione di studenti in meno in Dieci anni : Colpa del calo demografico dovuto anche al fatto che diminuisce la popolazione femminile e quindi ci sono meno madri potenziali -

Un milione di studenti in meno e 55mila cattedre spariranno in Dieci anni : Questo si tradurrà in un risparmio per le casse dello Stato di 2 miliardi di euro annui, ma per la Fondazione Agnelli tre sono le strade che la politica potrebbe intraprendere di fronte al calo della ...

Scuola - la Fondazione Agnelli lancia l’allarme : tra Dieci anni un milione di studenti in meno : Il tracollo della Scuola italiana è nei numeri elaborati dalla Fondazione Agnelli. Lo scenario prospettato parla di un milione di studenti in meno con meno classi e meno insegnanti da Nord a Sud. A rischio, secondo l’analisi, oltre 55mila cattedre.Continua a leggere

Scuola - l'allarme della Fondazione Agnelli : tra Dieci anni un milione di studenti in meno : Prevista una perdita di 55mila cattedre. La soluzione: classi meno numerose, compresenza e attività pomeridiane