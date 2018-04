Di Maio | tanti punti in comune con il Pd Ma Renzi | mai un governo con i 5 Stelle

Consultazioni - il Pd da Fico : “Passi in avanti importanti - direzione il 3 maggio” | Di Maio : “O intesa o nuove elezioni” : Consultazioni, il Pd da Fico: “Passi in avanti importanti, direzione il 3 maggio” | Di Maio: “O intesa o nuove elezioni” Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. […]

Governo - Di Maio : «Intesa M5S-Pd o si torna al voto». Martina : «Passi avanti importanti» : Sul Colle più alto c’è attesa per le conclusioni finali che il presidente Roberto Fico porterà, questo pomeriggio, come risultato dei colloqui avuti con M5S e Pd nella laboriosa esplorazione di una intesa per dar vita a un Governo. Il reggente del Pd Martina non chiude la porta al confronto, anche se «restano differenze» ...

Silvio Berlusconi attacca ancora il M5s : 'Dilettanti e non credibili'. Poco prima - l'appello di Salvini a Di Maio : ... passa ancora all'attacco: 'La nostra coalizione cresce in modo importante - sottolinea il Cavaliere - e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica . All'interno del ...

Di Maio dice che con la Lega si possono fare «cose molto importanti» : Parlando coi giornalisti al Salone del Mobile, ha fatto intendere che punta molto su una eventuale alleanza fra M5S e Lega The post Di Maio dice che con la Lega si possono fare «cose molto importanti» appeared first on Il Post.

Luxuria : “In Parlamento ci sono omosessuali per il 5%. Di Maio? Non è gay - Sgarbi ha solo rosicato tantissimo” : “Parlamentari omosessuali? Ce ne sono molti, ma molti di più di quelli che si dichiarano. Facciamo un 5 per cento“. sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, da Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare, rispondendo alle insinuazioni di Vittorio Sgarbi sull’orientamento sessuale di Luigi Di Maio, leader del M5s, ha aggiunto: “Mi ricordo che quando sono stata eletta c’erano tanti ...

Salvini e Di Maio distanti. Il leghista : 'si sforzi di fare di più'. La replica : 'centrodestra dannoso' : I due leader si sfiorano ma non si incontrano al Vinitaly di Verona. Il candidato premier dei Cinquestelle richiama ad un senso di responsabilità e guarda al Pd -

Di Maio - problemi di numeri. Mentre Berlusconi dice no a populisti e dilettanti Video : Alle 10.30 di stamani la delegazione di Forza Italia si è recata dal capo dello stato per le consultazioni di rito. A guidarla il presidente del partito Silvio #Berlusconi, scortato dalle capogruppo Bernini e Gelmini. Il colloquio degli azzurri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è durato circa un’ora. Si parta dal centrodestra Questo il pensiero di Berlusconi al termine del colloquio con la massima carica dello stato. L’ex ...

Consultazioni - Salvini sul M5s al Colle : “Non ho sentito tanti sì. Di Maio non riconosce centrodestra? Chiedete a lui” : “Un nuovo giro di Consultazioni al Quirinale sarà necessario inevitabilmente” perché “non mi sembra che a oggi sia uscito un quadro di governo concreto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando gli uffici del gruppo a Montecitorio. Quanto al fatto che Luigi Di Maio abbia detto di non riconoscere il centrodestra, Salvini ha tagliato corto: “Chiedetelo a Di Maio”. E sul suo auspicio di sentire ...

Il patto Di Maio-Salvini per il governo di 'tanti' : Sono veloci, giovani. Hanno molta dimestichezza con i social che inondano di messaggi ora rassicuranti ora arrabbiati. Soprattutto si parlano di continuo via whatsapp senza doversi incontrare o dover ...

Di Maio - vedrò rappresentanti partiti : ANSA, - ROMA, 27 MAR - "La settimana prossima inizieranno le consultazioni del Presidente della Repubblica. Prima che inizino le convocazioni dei gruppi, il MoVimento 5 Stelle incontrerà tutte le ...

Governo - Di Maio : “non rinuncio a premier”/ Salvini “meglio un Mister X”. M5s “Lega ministeri più importanti” : Trame Governo, Di Maio non rinuncia al premier: Salvini punta su Mister X (Cottarelli?) mentre i M5s rilanciano, "alla Lega i ministeri più importanti". Veti incrociati e scenari(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:53:00 GMT)

"Di Maio premier - alla Lega i ministeri più importanti" : l'ipotesi si fa strada : Un'ipotesi, per ora. Una prospettiva concreta, secondo alcuni osservatori. I contatti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono costanti e ci sarebbe sul piatto anche una sorta di offerta del leader del M5s: "...