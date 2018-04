: Di Maio: da Renzi un ego smisurato. Noi ci abbiamo provato, il Pd la pagherà. Così il capo politico M5S commenta l'… - RaiNews : Di Maio: da Renzi un ego smisurato. Noi ci abbiamo provato, il Pd la pagherà. Così il capo politico M5S commenta l'… - AnnaAscani : #Renzi parla di incontro in streaming e invita i vincitori a proporre regole nuove di cui il Paese ha bisogno, ma D… - fattoquotidiano : VERSO LA DIREZIONE #Martina sfida #Renzi: 'Tavolo con Di Maio, poi voti la base' LEGGI: -

"Il Pd non riesce a liberarsi dinonostante l'abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tuttocol suo ego". Così il capo politico M5S Disu Facebook. "Noi cel'abbiamo messa tutta per fare un governo nell'interesse degli italiani -aggiunge-. Il Pd ha detto no ai temi per i cittadini e la pagherà".(Di domenica 29 aprile 2018)