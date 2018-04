Di Maio | «Il mio appello al Pd | ecco  i punti in comune nei programmi»  Ma Renzi | mai

Salvini a Di Maio : unica strada governo centrodestra-M5s. Il Pd resta il mio avversario : Intanto il leader della Lega replica a Di Maio dal profilo Facebook: "C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto" dopo che ieri aveva annunciato l'intenzione di chiudere, in assenza di risposte, il dialogo con la Lega o con il Pd per la formazione di un governo

Berlusconi : 'Il mio ruolo non lo decide Di Maio - lui non conosce la democrazia' : "Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori". Lo afferma il leader di Forza Italia , Silvio Berlusconi , aggiungendo: "Io ho il dovere ...

Salone del Risparmio - Maione - Investec AM - : 'Il miglior attacco è la difesa' : Nell'intervista condotta martedì 10 aprile Gianluca Maione, Country Head Italia di Investec AM ha parlato dei legami tra il mondo degli investimenti e il gioco di squadra, citando il caso del rugby, ...

M5s - Giannuli : “Prima cosa urgente da fare? Un corso di diritto costituzionale al mio amico Di Maio” : In collegamento con gli studi di Omnibus (su La7) lo storico Aldo Giannuli, vicino alle posizioni del Movimento 5 stelle, non si esime dal criticare Luigi Di Maio e la sua volontà di essere premier in modo autoritario L'articolo M5s, Giannuli: “Prima cosa urgente da fare? Un corso di diritto costituzionale al mio amico Di Maio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Davide Casaleggio : “Intese? Volontà popolare sia rispettata. Di Maio? Mio padre sarebbe orgoglioso del metodo” : “Intese per il governo? Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la Volontà popolare venga rispettata”. A una settimana dall’elezione del primo presidente M5s della Camera e alla vigilia delle consultazioni con il Quirinale, parla il figlio del cofondatore M5s Davide Casaleggio. E, intervistato dal Corriere ...

L'ex M5s Mara Mucci a Vittorio Sgarbi : 'Prendi il mio numero - se hai bisogno qualcosa contro Luigi Di Maio chiamami' : Luigi Di Maio deve fare attenzione a...un'ex grillina. Lei è Mara Mucci , ex deputata M5s passata al Pd ma non rieletta. E sul suo conto, Il Fatto Quotidiano svela un aneddoto curioso. Era mercoledì ...

Luigi Di Maio. proposta indecente : 'Ecco il mio programma in dieci punti. Va bene ogni governo ma non con Matteo Renzi' : Un programma di dieci punti da proporre agli altri partiti. E' questa l'idea sul tavolo di Luigi Di Maio in vista del confronto con le altre forze politiche alla ricerca di una maggioranza. Un'...

L'avvocato di Michele Maiorana - 'Il mio cliente non è pluripregiudicato - anzi è incensurato' : Egregio Direttore, in relazione all'articolo in oggetto, il sottoscritto, in nome e per conto del Sig. Michele Maiorana chiede la rettifica dell'articolo pubblicato in data 3 marzo 2018 dal titolo: '...

Elezioni - Brunetta : “Io ministro Economia? È il mio mestiere. Di Battista e Di Maio sono poveracci - il peggio del peggio del peggio” : Durissima reprimenda del candidato di Forza Italia, Renato Brunetta, contro il M5s e, in particolare, contro il deputato uscente Alessandro Di Battista e il candidato alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. Ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, Brunetta esordisce: “Berlusconi mi vuole come ministro dell’Economia? Non mi ha stupito ma mi ha fatto piacere. È il mio mestiere, l’ho sempre fatto”. Poi commenta ...

'Ciao - sono Di Maio. Vuoi fare il ministro del mio governo?' : Io: "Poi volevo dirti se puoi comprare più arance tunisine per aiutare l'economia di quel paese". Di Maio: "Sì, il primo provvedimento è questo". Io: "Sarà contento Salvini!". Di Maio: "Salvini nel ...

Di Maio presenta 4 ministri del potenziale governo a 5 Stelle a DiMartedì. Conte : "Mio cuore a sinistra" : Luigi Di Maio presenta i 4 ministri di un potenziale governo a 5 Stelle. E li porta a DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7. Sono l'economista Pasquale Tridico, a cui andrebbe il ministero del lavoro, l'economista Luigi Fioramonti, pensato come ministro dello Sviluppo economico, la dirigente Alessandra Pesce al ministero dell'Agricoltura e il professore di diritto Giuseppe Conte che, invece, gestirebbe il ministero ...

Elezioni : Cottarelli a Di Maio - in mio piano no tagli a scuola : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Un chiarimento: Di Maio ha appena detto durante il programma dell’Annunziata che un governo 5stelle applicherebbe il piano Cottarelli, anche se non tutto, in particolare non i tagli alla scuola. Nel mio piano non c’erano tagli alla scuola o in generale alla pubblica istruzione”. Lo scrive Carlo Cottarelli su twitter. L'articolo Elezioni: Cottarelli a Di Maio, in mio piano no tagli a ...

CROZZA-DI Maio/ Il comico genovese nei panni di De Luca : "Il mio Robertino appare alla Madonna" : Ancora una volta Di MAIO torna in Fratelli Crozza e il risultato è davvero esilarante soprattutto in questo periodo alla vigilia delle elezioni e alla luce delle ultime "accuse"(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:12:00 GMT)