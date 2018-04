Di Maio ha risposto a Renzi che ha risposto a Di Maio

agi

: RT @AugustoMinzolin: Renzi ha risposto picche a Di Maio. Ha avuto il coraggio di scommettere su un principio che in Italia non va molto di… - rita_stefania : RT @AugustoMinzolin: Renzi ha risposto picche a Di Maio. Ha avuto il coraggio di scommettere su un principio che in Italia non va molto di… - Marinaliberals : RT @AugustoMinzolin: Renzi ha risposto picche a Di Maio. Ha avuto il coraggio di scommettere su un principio che in Italia non va molto di… - summo_t : RT @AugustoMinzolin: Renzi ha risposto picche a Di Maio. Ha avuto il coraggio di scommettere su un principio che in Italia non va molto di… -

(Di domenica 29 aprile 2018) No a un governo con i 5 Stelle. No alla fiducia a Luigi DiPremier. Sì alla proposta di mettersi al tavolo insieme e e riscrivere le regole. Ecco come Matteo Renzi risponde a Fabio Fazio, ospite di 'Che Tempo che Fa', ma indirettamente alla lettera-appello del capo politico del Movimento pubblicata dal Corriere delle Sera. E poco dopo il capo politico del M5s havia Facebook: "Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa". Ecco cosa ha detto Renzi da Fazio, punto per punto:L'accordo Non si può disattendere il voto degli italiani, "non possiamo prenderli in giro" dice Renzi a proposito della possibilità di un accordo tra Pd e M5s. "Abbiamo fatto una campagna elettorale durissima sulla base di proposte specifiche. Non è pensabile ignorare ...