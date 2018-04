Di Maio dice che preferirebbe fare il governo con la Lega

Governo - appello di Luigi Di Maio al Pd : "Ecco i punti in comune" | Renzi dice no all'accordo : Il leader pentastellato spiega anche che sul contratto si possono definire tempi e obiettivi. E aggiunge: "Se si può farequalcosa di buono per l'Italia e mettere finalmente i cittadinial primo posto, noi ci siamo"

Orfini dice che la parola di Di Maio non conta perché decide la Casaleggio : Roma, 27 apr. , askanews, 'Sappiamo bene quanto vale la parola di Luigi Di Maio: in questi anni abbiamo fatto accordi politici che dopo saltavano nonostante la parola data, come nel caso delle Unioni ...

Accordo con Di Maio? Nel Pd c'è chi dice no e invoca #Renzitorna : Alla possibilità che Renzi, dopo quasi due mesi, possa ritirare le dimissioni quasi nessuno sembra credere, al momento. Ma - avverte un parlamentare - le cose potrebbero anche cambiare se dovesse esserci un coro ad invocare il suo ritorno. Coro già partito sui social network con l'hashtag #Renzitorna. Con l'ex segretario, assicura Martina, il dialogo è costante, "ci sentiamo con regolarità, ...

Metamorfosi Di Maio - cosa diceva del Pd e cosa dice ora : Da "è un partito di miserabili" a "dialoghiamo": così è cambiato il linguaggio del candidato premier grillino Governo, gli orari delle consultazioni di domani. Renzi 'sondaggista' a Firenze IL PUNTO - ...

Governo - Martina : “Da Di Maio parole nette e chiare”. E ai suoi dice : “Basta hashtag - dobbiamo fare la nostra parte” : “Da Di Maio ho apprezzato le parole nette e chiare con cui ha chiuso la Lega. Se il rischio è di consegnare il Paese a delle derive pericolose, è necessario che il Pd faccia la sua parte. dobbiamo essere all’altezza di questo passaggio molto complesso e ragionare come comunità”. Così il segretario reggente Maurizio Martina intervenendo al corteo dell’Anpi. “Ora il mio suggerimento è di abbandonare gli hashtag. Se mi ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : il Pd apre a M5S - intesa Martina-Di Maio ma Renzi dice no! (25 aprile) : ULTIME NOTIZIE, 25 aprile. Di oggi, ultim'ora: prove di intesa tra M5S e Pd, martina apre e Di Maio ascolta. Operazione d'urgenza al cuore per Giorgio Napolitano. Champions League(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 03:57:00 GMT)

Di Maio benedice il governo giallorosso con il Pd : “Salvini si è condannato all’irrilevanza” sentenzia Luigi Di Maio dopo l’incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico. Dal leader grillino

Matteo Salvini - i messaggi in codice con Luigi Di Maio : l'indizio sull'alleanza Lega-M5s : Basta un po' di memoria storica per ricordare che fine - politica - ha fatto chi ha sbattuto la porta in faccia al Cav, da Gianfranco Fini ad Angelino Alfano , le loro carriere politiche sono l'...

'Cav vittima della mafia'. Chi lo dice a Di Maio? : Si rassegnino il pm Nino Di Matteo e il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio; si rassegni il primo, che legge la sentenza del processo sulla 'trattativa' Stato-mafia come la prova della '...

Di Maio dice che con la Lega si possono fare «cose molto importanti» : Parlando coi giornalisti al Salone del Mobile, ha fatto intendere che punta molto su una eventuale alleanza fra M5S e Lega The post Di Maio dice che con la Lega si possono fare «cose molto importanti» appeared first on Il Post.

Casellati esploratrice? Salvini dice sì - Di Maio tace - per ora - : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini questa mattina non ha ...

Di Maio dice a Salvini che 'il forno si chiude' : Roma, 16 apr. , askanews, M5s è disposto ad aspettare ancora 'qualche giorno' che dalla Lega arrivino risposte chiare sulla formazione del governo, perché poi 'il forno si chiude'. Lo ha detto Luigi ...

Di Maio davanti a un caffè con il giudice Aitala - ex consigliere di Pietro Grasso sugli esteri. Colloquio di lavoro? : Saletta riservata di un bar di fronte il palazzo dei gruppi di Montecitorio. Seduto a un tavolino, nascosto da un separé, c'è Luigi Di Maio beve che beve un caffè dopo pranzo con Rosario Aitala, giudice della Corte penale internazionale, già consigliere per gli Affari internazionali dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso. Un Colloquio durato circa tre quarti d'ora che capita il giorno dopo le consultazioni con il ...