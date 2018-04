Di Maio | ' Da Renzi ego smisurato | noi ci abbiamo provato'

Renzi : 'No a governo con M5s - ma pronti a scrivere le regole insieme' - Di Maio : 'Ego smisurato - noi ci abbiamo provato' : "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo ". Lo ha detto l' ex segretario del Pd Matteo Renzi , sottolineando che "...

Renzi : «Chi ha perso non può governare» E lancia costituente con M5S e Lega Di Maio : «Ego smisurato» : Ma l'ex leader non sembra curarsene: se Martina vuol sedersi a fare un confronto in streaming con Di Maio faccia pure, è il senso del suo ragionamento, ma poi se ci fosse un governo i Cinque stelle ...

Di Maio : Renzi ha un ego smisurato : 22.56 "Il Pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l'abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tutto Renzi col suo ego smisurato". Così il capo politico M5S Di Maio su Facebook. "Noi cel'abbiamo messa tutta per fare un governo nell'interesse degli italiani -aggiunge-. Il Pd ha detto no ai temi per i cittadini e la pagherà".

Di Maio risponde a Renzi e complica la partita per un governo col Pd : No a un governo con i 5 Stelle. No alla fiducia a Luigi Di Maio Premier. Sì alla proposta di mettersi al tavolo insieme e e riscrivere le regole. Ecco come Matteo Renzi risponde a Fabio Fazio, ospite di 'Che Tempo che Fa', ma indirettamente alla lettera-appello del capo politico del Movimento pubblicata dal Corriere delle Sera. E poco dopo il capo politico del M5s ha risposto via Facebook: "Il pd non ...

Renzi - No a M5S : “Di Maio? Faccia Governo con Salvini”/ Replica su Facebook “Nel Pd comanda lui si pentiranno" : Renzi chiude al M5S: “Fiducia a Di Maio? Mai. Faccia Governo con Salvini”. La Replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: “Ego smisurato”. Le ultime notizie sullo stallo politico(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:49:00 GMT)

Renzi : 'Chi ha perso non può governare' E lancia la costituente con M5S e Lega Di Maio : 'Ego smisurato' : 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo'. È quanto ha detto l'ex premier ed ex segretario del Pd, Matteo ...

Renzi : 'Il Pd deve stare all'opposizione. Non daremo la fiducia a Di Maio' : 'Quando faranno lo streaming vedremo quali le possibilità di apertura' con i Cinque stelle. 'Ho iniziato a far politica contro il partito azienda di Berlusconi - ricorda beffardo -, vorrei evitare ...

Di Maio ha risposto a Renzi che ha risposto a Di Maio : No a un governo con i 5 Stelle. No alla fiducia a Luigi Di Maio Premier. Sì alla proposta di mettersi al tavolo insieme e e riscrivere le regole. Ecco come Matteo Renzi risponde a Fabio Fazio, ospite di 'Che Tempo che Fa', ma indirettamente alla lettera-appello del capo politico del Movimento pubblicata dal Corriere delle Sera. E poco dopo il capo politico del M5s ha risposto via Facebook: "Il pd non riesce a liberarsi di ...

Renzi : «Chi ha perso non può governare» E lancia la costituente con M5S e Lega Di Maio : «Ego smisurato» : «Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo». È quanto ha detto l'ex...

Renzi : “Il Pd deve stare all’opposizione. L’incontro con i 5S? In streaming”. Di Maio : “Ego smisurato” : Grande era l’attesa per le parole dell’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, e Matteo Renzi non ha deluso: «Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il Pd ha perso...

Renzi : "Pd ha perso. Incontrerò Di Maio - ma non voterò la fiducia' - : L'ex segretario Dem sul confronto con il M5S per la formazione del prossimo esecutivo: "Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo. Incontrarsi è un bene, ma deciderà ...

Renzi fa il padrone del Pd : “Mai con i 5 stelle”. Di Maio : “Non riescono a liberarsi di lui. Dicono no ai temi - la pagheranno” : Una chiusura totale ai 5 stelle, senza nessuna speranza d’appello. E un’apertura a “un governo di tutti” per riscrivere le regole: ovvero collaborare tutti insieme per occuparsi di legge elettorale e addirittura riforme costituzionali. Matteo Renzi, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai1, ha rispolverato la sua vecchia ossessione: non solo ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con Luigi Di Maio (“Su 52 ...

Renzi : «Chi ha perso non può governare : incontrerò Di Maio - ma no alla fiducia» : 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo'. È quanto ha detto l'ex premier ed ex segretario del Pd, Matteo ...

Renzi : 'sì a incontrare Di Maio - ma non gli voto la fiducia. Pronti a scrivere le regole insieme' : Per l'ex segretario del Pd chi ha perso non può andare al governo. 'Tocca a Salvini e Di Maio, non possiamo rientrare dalla finestra come un gioco di palazzo' - Matteo Renzi chiude la porta al ...