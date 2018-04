Denis Bergamini A quasi 30 anni dalla morte si torna a parlare dell' ex calciatore

Caso Denis Bergamini - l’avvocato : “il cerchio sta per chiudersi…” : Caso Denis Bergamini – A quasi cinque mesi dall’incidente probatorio che ha rivelato come morì il calciatore del Cosenza Denis Bergamini il 18 novembre 1989, si è appreso che il giocatore fu prima stordito con cloroformio, poi soffocato con un sacchetto di plastica e infine posto sotto la ruota di un camion che lo ha schiacciato, quando era già morto. Tre al momento gli indagati: Isabella Internò (ex fidanzata di Denis ), il suo ...

Denis Bergamini news - indagato il marito dell’ex fidanzata : Denis Bergamini, news e ultime notizie sul caso – Continuano le indagini sulla morte di Denis Bergamini, il giocatore del Cosenza ucciso oltre 30 anni fa in circostanze ancora da chiarire. In seguito alla perizia che ha ufficializzato l’omicidio, gli inquirenti hanno lavorato senza sosta per individuare i responsabili del delitto. In queste ore è stato iscritto nel registro degli indagati anche il marito dell’ex fidanzata della ...