«Dem assassini della mia gente» Ma ora Di Maio li vuole alleati

(Di domenica 29 aprile 2018) "Voglio farvi vedere il volto deglipoliticimia. Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino che è troppo timida per i criminali politici". Genova, 17 febbraio 2018, piena campagna elettorale. Luigi Di, durante un comizio, proietta su uno schermo alcune parte dell'inchiesta di Fanpage sui rifiuti in Campania e, al termine, apostrofa così i figli del governatore Vincenzo De Luca, Roberto (assessore dimissionario a Salerno) e Piero (candidato del Pd). "L'inquinamento nella terra dei fuochi esiste per colpa dei politici del Pd che fanno affari con la criminalità organizzata", conclude il capo politico.Si trattastessa persona che con il Pd, oggi, vorrebbe lavorare a "un contratto (di governo) per un'Italia migliore". C'è da dire che Gigino non è stato nemmeno originale perché cinque anni orsono l'ex senatore pentastellato Bartolomeo Pepe, ...