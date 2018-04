Dell Technologies World | il futuro dell' IT fa tappa qui

Caterpillar e United Technologies tengono alto il morale Della Corporate America : Teleborsa, - Boom di utili e outlook più ottimistici per Caterpillar e United Technologies, due colossi dell'industria statunitense oggi all'appuntamento con il bilancio. Caterpillar ha chiuso il ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2018 : trionfa Bubba Watson! Finale dominata contro Kevin Kisner - Justin Thomas chiude quarto : Bubba Watson è il vincitore del WGC-Dell Technologies Match Play 2018. Il giocatore americano ha trionfato sul percorso di Austin, in Texas, nel prestigioso torneo disputato secondo la formula degli “uno contro uno”. Watson è stato il protagonista assoluto dell’ultima giornata, cominciata con la semiFinale contro Justin Thomas. Uno scontro dominato sin dalla buca 1, con un vantaggio arrivato fino a 3UP già alla buca 6. Il ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2018 : Justin Thomas rimane imbattuto e vola in semifinale. Che sfida con Bubba Watson! : È iniziata ieri la fase finale del WGC-Dell Technologies Match Play. Ad Austin, in Texas, sono infatti andati in scena i primi due turni ad eliminazione diretta, ovvero ottavi e quarti di finale. Continua ad essere grande protagonista Justin Thomas, già giustiziere di Francesco Molinari. L’americano, dopo aver vinto tutti i Match della prima fase, ha prima dominato contro il coreano Si Woo Kim, vincendo con cinque buche d’anticipo ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Fuori dai giochi anche Spieth - Day e McIlroy : Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari vince ancora e si gioca tutto contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Già fuori Dustin Johnson e Jon Rahm : Percorso netto per Francesco Molinari, che conquista la seconda vittoria in due sfide e si giocherà tutto all’ultimo incontro del suo raggruppamento nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo combinato tra i circuiti dello European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Molinari ha messo in mostra doti da grande agonista, piazzando l’allungo decisivo contro lo statunitense ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari parte a razzo nel WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari in grande spolvero nella prima giornata del WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Nel format a eliminazione che va in scena in Texas, i migliori 64 giocatori del ranking sono suddivisi in 16 gruppi composti da 4 elementi, che si sfidano in tre round per definire il vincitore di ...