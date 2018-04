Def | Calenda | ' Crescita confermata | Pil può arrivare a +1 | 6%'

Def - Calenda chiarisce : "Sarà tecnico e senza impegni" : Nel 2018 il ritmo di crescita dell'economia dovrebbe infatti rimanere sostanzialmente in linea con quanto già previsto , al limite con una piccola revisione al rialzo all'1,6%, nonostante il ...

Volley - Definite le amichevoli dell’Italia! Tutto il calendario - le date e il programma : che sfide prima di Nations League e Mondiali : La stagione delle Nazionali sta per iniziare. L’Italia maschile sarà impegnata prima nelle varie tappe della neonata Nations League e poi nel Mondiale casalingo a settembre. prima dei due appuntamenti più importanti si giocheranno diverse amichevoli. Il calendario dei test match è stato ufficializzato. VENERDI’ 18 MAGGIO: Italia vs Australia (a Reggio Calabria) SABATO 19 MAGGIO: Italia vs Australia (a Catania) VENERDI’ 3 ...

Serie A - quando si recupera la 27^ giornata? Decise le date - il nuovo calendario e il programma. Derby Milan-Inter da Definire : Sono state definite le date in cui verrà recuperare la 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio, originariamente rinviata per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina aveva giustamente convinto Giovanni Malagò a rinviare le partite di domenica 4 marzo: sette incontri in calendario visto che si erano già giocati tre anticipi (Napoli-Roma, Lazio-Juventus, SPAL-Bologna). Oggi la Lega Calcio ha deciso quando verrà ...