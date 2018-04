DEF 2018 | Camere di commercio nel Piano nazionale di riforme

Cervere : DEFinita la lista degli obiettivi per il 2018 : ... affinché l'altissimo potenziale turistico della manifestazione regina di ogni anno possa continuare i svolgere a propri effetti positivi sull'economia locale nel contesto di applicazione della ...

Riforma pensioni 2018/ DEF : Legge Fornero salva i conti italiani. Salvini - "con noi salta" (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, oggi 28 aprile. Le stime del Def sugli effetti della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:41:00 GMT)

DEF - per il Governo l'Italia continua a crescere anche nel 2018 : Il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha dettagliato in conferenza stampa che la crescita per il 2017 si è attestata all'1,5% e che tale livello è confermato per il 2018: 'Questo riflette un ...

DEF 2018 - le cose da sapere : Varato il Documento di Economia e Finanza. Crescita prevista dell'1,5%. Ma, in assenza di un nuovo governo, non c'è alcuna misura programmatica.

DEF : disoccupazione giù al 10 - 7% nel 2018 - sotto il 10% dal 2020 : Il trend positivo dell'economia fa prevedere un calo della disoccupazione al 10,7% nel 2018, al 10,2% nel 2019 e al 9,7% nel 2020. E' quanto si legge in una bozza del Documento di economia e finanza approvato in Consiglio dei ministri. "Il rafforzamento della crescita nel 2017 - dice il testo - e le buone prospettive per il 2018 consentono di nutrire una ragionevole fiducia nel ...

Approvato il DEF - Padoan : “Pil 2018 a +1 - 5% - DEFicit/Pil al 2 - 3% e il debito cala di un punto” : Approvato il Def, Padoan: “Pil 2018 a +1,5%, deficit/Pil al 2,3% e il debito cala di un punto” Il rapporto tra deficit e pil ècollocato al 2,3 per il 2017. Questo numero, piu’ altodell’iniziale previsione dell’1,9 incorpora risorse che ilgoverno ha messo per aggredire la situazione difficile dal puntodi vista bancario” Continua a leggere

DEF - il governo vara solo la parte a politiche invariate. Stima di crescita 2018 ferma a +1 - 5% - debito/pil al 130 - 8% : La Stima di crescita del pil nel 2018 resta all’1,5% per motivi “prudenziali“. Ma soprattutto perché i dati Istat sull’andamento del primo trimestre, quando l’economia ha registrato un magro +0,2%, non permettono di azzardare nemmeno un +1,6%, che pure lascerebbe l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi Ue. Il deficit/pil scende al 2,3% ma è “più alto della iniziale previsione di 1,9 perché incorpora ...

