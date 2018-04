Debito pubblico | tagli alla spesa e aumenti fiscali non aiutano Anzi | lo alimentano

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 aprile 2018) di Walter Paternesi Meloni e Antonella Stirati* Negli ultimi anni il rapporto trae Pil è aumentato, non diminuito e questo – insieme a una informazione economica spesso tendenziosa o di cattiva qualità – potrebbe indurre molti a credere che le politiche di austerità in Italia non siano state fatte, o quantomeno che non siano state fatte a sufficienza si vedano, rispettivamente, le dichiarazioni degli ex commissarispending review Roberto Perotti – nel maggio 2017, in occasione della presentazione a Milano del suo libro Status quo: perché in Italia è così difficile cambiare le cose (e come cominciare a farlo) – e Carlo Cottarelli – nell’intervista del 7 aprile 2018 a Il sole 24 ore. Al contrario, in questa breve nota proveremo a mostrare per mezzo di alcuni dati di contabilità nazionale che ie l’aumento della ...