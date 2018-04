Danza che ti passa | i ballerini più bravi e divertenti del regno animale

Amici 17 - Emma Marrone "rimprovera" Geppi Cucciari : "Non hai notato che ci sono due miei ex fiDanzati?" : Emma Marrone è stata una degli ospiti della quarta puntata del serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.La cantante salentina, oltre ad essersi esibita in apertura di puntata, nell'esibizione corale della prima fase insieme alla squadra dei Bianchi, in duetto con Irama nella seconda fase del programma e in chiusura di puntata, alle ore 1:10, con il suo ultimo singolo Mi parli piano, ha anche ...

Lea Michele si sposa : 3 cose da sapere sul fiDanzato Zandy Reich : Lea Michele mostra l’anello di fidanzamento: l’attrice sposa Zandy Reich Lea Michele ha detto “sì”! L’attrice diventata famosa in tutto il mondo con la serie tv Glee ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Zandy Reich. E subito dopo ha mostrato l’anello di fidanzamento su Instagram: un brillocco vistoso e luminoso che non passa […] L'articolo Lea Michele si sposa: 3 cose da sapere sul ...

Avicii - la fiDanzata : 'Per giorni ho sperato che fosse uno scherzo' | : La modella Tereza Kaerová ha raccontato i suoi progetti di vita con il dj, spiegando che entrambi erano d'accordo sul mantenere segreta la loro storia d'amore: "Volevamo un figlio"

Avicii - la fiDanzata : 'Per giorni ho sperato che fosse uno scherzo' - : La modella Tereza Kaerová ha raccontato i suoi progetti di vita con il dj, spiegando che entrambi erano d'accordo sul mantenere segreta la loro storia d'amore: "Volevamo un figlio"

“Cosa ha nascosto. Che figuraccia!”. Simone Coccia Colaiuta è stato scoperto. Il fiDanzato della Pezzopane ha provato a insabbiarlo per anni - ma adesso che è sotto i riflettori del Grande Fratello la verità è saltata fuori : Trentacinque anni, abruzzese doc, Simone Coccia Colaiuta è stato più volte in televisione per merito della sua relazione con l’x senatrice – oggi deputata del Partito democratico – Stefania Pezzopane. La storia d’amore, i clamori della cronaca per la differenza d’età tra i due (la politica è più Grande del fidanzato di ben 24 anni), si sono dibattuti più volte nei salotti televisivi e adesso che è un ...

“Cosa ha nascosto. Che figuraccia!”. Simone Coccia Colaiuta è stato scoperto. Il fiDanzato della Pezzopane ha provato a nasconderlo per anni - ma adesso che è sotto i riflettori del Grande Fratello la verità è saltata fuori : Trentacinque anni, abruzzese doc, Simone Coccia Colaiuta è stato più volte in televisione per merito della sua relazione con l’x senatrice – oggi deputata del Partito democratico – Stefania Pezzopane. La storia d’amore, i clamori della cronaca per la differenza d’età tra i due (la politica è più Grande del fidanzato di ben 24 anni), si sono dibattuti più volte nei salotti televisivi e adesso che è un ...

Valeria Marini - vacanza hot con l'ex fiDanzato : in Egitto c'è anche Patrick Baldassari : Valeria Marini si concede un'altra vacanza e questa volta approda in Egitto, a Sharm El-Sheik . La bella showgirl non è sola ma è in compagnia di un suo ex storico, l'imprenditore romagnolo Patrick ...

Genoma Scenico : al MUSE un progetto che unisce Danza e scienza nel segno della genomica : Si intitola Genoma Scenico ed è un progetto site specific che unisce danza e scienza nel segno della genomica e della relazione interattiva con il pubblico. Il progetto prenderà forma nell’ambito della mostra Genoma UMANO, esposizione che fino al prossimo 9 gennaio, al MUSE di Trento, racconta quello che ci rende unici. La prima assoluta dello spettacolo, a cura del ballerino e coreografo Nicola Galli di Ferrara, sarà il 5 e 6 maggio. Dopo il ...

Grande Fratello 2018 - Nina Moric contro il fiDanzato Luigi Favoloso : "Sto guardando una persona che non conosco" : Dopo le dichiarazioni del gieffino, sempre più vicino a Patrizia Bonetti, la modella croata risponde su Instagram.

Licenziata perché incinta - esplode la rabbia : "Essere in graviDanza non è un reato" : "Essere in gravidanza oggi in Italia sembra essere diventato un reato o una colpa. Non occorre pietismo di fronte ad una donna che si trova in stato di gravidanza, ma piuttosto grande stima e rispetto. Come...

Adele morì a 16 anni di overdose : cinque anni al fiDanzato che le diede la droga : È stato condannato a cinque anni Sergio Bernardin, il fidanzato di Adele De Vincenzi, la ragazza di 16 anni morta dopo una overdose di MdMa nel centro di Genova la scorsa estate. L'accusa è morte come ...

Grande Fratello 15 - Nina Moric sul fiDanzato Luigi Favoloso : “Sto guardando una persona che non conosco” : Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, è uno dei concorrenti di questo Grande Fratello 15. Favoloso è un militante di CasaPound e si è candidato con il partito neofascita alle ultime elezioni politiche. “Ecco perché sono nervoso, oggi è il 25 aprile, una festa sbagliata“, ha detto ieri durante la diretta live di Mediaset Extra confermando le sue posizioni politiche. Ma in queste ore sono le parole della fidanzata Nina Moric, a ...

GF - Nina Moric furiosa : "Il mio fiDanzato? Vedo una persona che non conosco" : Nina Moric è furiosa. La modella ceca si scaglia contro il comportamento tenuto dal fidanzato Luigi Mario Favoloso al...

GraviDanza : il consumo di alcol - anche saltuario - è collegato a problemi per la salute mentale dei figli : Comunemente si ritiene che, durante la Gravidanza, la futura madre interrompa il consumo di alcol, così come raccomandato dai dottori. “Ma non è sempre così per le bevitrici abituali. Le donne in dolce attesa potrebbero anche pensare che bere in maniera discontinua sia meno dannoso che bere ogni giorno”, spiega la Dott.ssa Carla Cannizzaro, dell’Università di Palermo, che ha condotto uno studio per analizzare le conseguenze del consumo materno ...