Dal prato della Casa Bianca è scomparsa la quercia piantata da Macron e Trump

La CDU di Angela Merkel e i liberali di FDP hanno comprato Dalle Poste i dati microtargeting degli elettori durante la campagna 2017 : In una brochure interna citata dalla Bild am Sonntag , Deutsche Post nota che "per ogni palazzo nel collegio elettorale viene calcolato un valore di probabilità" per ogni formazione politica. "Per ...

Sospettano abbia stuprato una bambina di 8 anni - viene ucciso Dalla folla inferocita : L'uomo, di 25 anni, sospettato di aver stuprato una bambina di 8 anni, è stato tirato fuori da casa e linciato da una folla di circa 50 persone ed è morto a causa delle gravi ferite riportate.Continua a leggere

BUON COMPLEANNO FRANCESCO NUTI IV - Dal 9 aprile al 17 maggio al Cinema Terminale di Prato : In quattro edizioni, " BUON COMPLEANNO FRANCESCO NUTI ", ha riproposto tutto il mondo del celebre cineasta, con uno straordinario successo di pubblico e numerosi ospiti tra cui Giuliana De Sio, Edy ...

“E ora sul trono”. Il colpo di scena del naufrago. Temprato Dall’esperienza in Honduras - ha deciso di rimettersi in gioco completamente. Pare che stia “corteggiando” Maria De Filippi e che abbia le idee molto (ma molto chiare). Una sorpresa per tutti : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è piena di colpi di scena, polemiche e misteri. Per esempio c’è il canna-gate, l’argomento che troppo a lungo, ha avuto il monopolio. Non si sa ancora se Francesco Monte sia colpevole o no, ma continuano a uscire prove e dichiarazioni che fanno pensare al peggio. Poi c’è la questione dei due naufraghi impegnati in Italia che avrebbero consumato una notte d’amore. Pare che uno dei due protagonisti ...

Torna Dal 20 al 23 maggio il Prato Film Festival giunto alla sua VI^ edizione : Si tiene a Prato dal 20 al 23 maggio 2018 la sesta edizione del PFF – Prato Film Festival, fondato e diretto da Romeo Conte e realizzato in collaborazione con il Comune di Prato – Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Prato, Confcommercio Pistoia e Prato, Lions Club Prato Datini, Convitto Nazionale Statale Cicognini e con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Prato. Due ...

Prato : bimbo di 5 anni cade Dalla finestra del primo piano - è grave | : Il piccolo, di origini cinesi, è precipitato nel pomeriggio dal palazzo in cui vive. Ricoverato al Meyer di Firenze, ha riportato gravi ferite alla testa ma non sarebbe in immediato pericolo di vita. ...

Prato : bimbo di 5 anni cade Dalla finestra del primo piano - è grave : Prato: bimbo di 5 anni cade dalla finestra del primo piano, è grave Il piccolo, di origini cinesi, è precipitato nel pomeriggio dal palazzo in cui vive. Ricoverato al Meyer di Firenze, ha riportato gravi ferite alla testa ma non sarebbe in immediato pericolo di vita. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto ...

Dall’era di Benigni ai cinesi e alla crisi del tessile : ecco perché Prato «non studia» : La provincia che in Italia è sinonimo di industria tessile figura al terzultimo posto per numero di laureati in rapporto alla popolazione. Rappresenta una piazza centrale di un dibattito elettorale che ha avuto proprio nell'istruzione uno dei temi più controversi, dalla proposta di tagliare le tasse universitarie in giù...

Dall’era di Nuti e Benigni ai cinesi e alla crisi del tessile : ecco perché Prato «non studia» : La provincia che in Italia è sinonimo di industria tessile, figura al terzultimo posto per numero di laureati in rapporto alla popolazione. Rappresenta una piazza centrale di un dibattito elettorale che ha avuto proprio nell'istruzione uno dei temi più controversi, dalla proposta di tagliare le tasse universitarie in giù...

Dall'età Benigni ai cinesi e la crisi del tessile : ecco perché Prato «non studia» : «Che faccia o meno piacere, Prato è stata più brava a raccontare il proprio declino che il periodo in cui le cose funzionavano. Certe dinamiche esistevano già quando l'economia girava a mille. La crisi le ha accentuate, per certi versi sviluppate. Tutto