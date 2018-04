Crotone-Sassuolo 4-1 | le doppiette di Simy e Trotta condannano i neroverdi

Crotone - Sassuolo 4-1 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto QUI Crotone Squadra che vince non si cambia, Zenga confermerà gli undici che hanno sbancato la Dacia Arena di Udine. 4-3-3, quindi, per i ...

Serie A 35esima giornata goleada del Crotone contro il Sassuolo in chiave salvezza : Crotone 4 Sassuolo 1 Marcatori: 3° Trotta, 15° Simy, 30° Trotta, 45° Berardi (r ), 88° Simy. Crotone (4-3-3): Cordaz,

Crotone-Sassuolo 4-1 : doppiette di Trotta e Simy - Zenga vicino alla salvezza : Travolgente. Quattro sberle al Sassuolo e il Crotone può viaggiare spedito sul trenino della salvezza salendo a quota 34 in classifica, sempre più lontano dalla zona a rischio: un bel regalo di ...

Il Crotone batte 4-1 il Sassuolo e vede la salvezza : In uno Scida bollente il Crotone fa un grosso passo avanti in ottica salvezza battendo un Sassuolo fin troppo molle. Grande partita di Trotta e del nigeriano Simy autori di due doppiette.

Calcio - anticipo Crotone-Sassuolo 4-1 : 14.32 Passo in avanti per il Crotone nella lotta per la salvezza:Sassuolo battuto 4-1 e quota 34 punti in classifica. In uno 'Scida' bollente il Crotone parte a mille e già al 4' va in gol con un bel sinistro di Trotta.Al 16'raddoppia Simy (Consigli non impeccabile),poi al 31' ancora Trotta ed è 3-0.Al 46'con l'ausilio del Var Damato assegna un rigore al Sassuolo,Berardi accorcia.Nella ripresa gli emiliani sembrano più vivi, ma al 73' Crotone ...

Crotone-Sassuolo - ecco le formazioni ufficiali : Tutto pronto a Crotone per l’anticipo delle 12:30 tra la squadra di casa ed il Sassuolo. ecco le scelte di Zenga e Iachini. formazioni ufficiali: CROTONE (4-3-3): Cordaz ; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoia; Trotta, Simy, Nalini SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Ragusa, Duncan, Magnanelli, Missiroli, Rogerio; Politano, Berardi L'articolo Crotone-Sassuolo, ecco le formazioni ufficiali ...

