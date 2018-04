Crotone - Sassuolo 4-1 | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Calcio - anticipo Crotone-Sassuolo 4-1 : 14.32 Passo in avanti per il Crotone nella lotta per la salvezza:Sassuolo battuto 4-1 e quota 34 punti in classifica. In uno 'Scida' bollente il Crotone parte a mille e già al 4' va in gol con un bel sinistro di Trotta.Al 16'raddoppia Simy (Consigli non impeccabile),poi al 31' ancora Trotta ed è 3-0.Al 46'con l'ausilio del Var Damato assegna un rigore al Sassuolo,Berardi accorcia.Nella ripresa gli emiliani sembrano più vivi, ma al 73' Crotone ...