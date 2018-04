Crollano i giovani occupati in Liguria | -13% in dieci anni

Ciclismo - Top Flop della settimana : tra Strade Bianche e Larciano incantano i giovani - a Siena Crollano i big : Il tre volte Campione del Mondo in carica ha pochi chilometri nelle gambe e probabilmente la corsa toscana gli è risultata indigesta. Nel gruppo dei migliori aveva anche compagni di squadra a ...

Ciclismo - Top&Flop della settimana : tra Strade Bianche e Larciano incantano i giovani - a Siena Crollano i big : La stagione ciclistica sta entrando sempre più nel vivo. Nel fine settimana, grandi protagoniste due classiche italiane: la Strade Bianche e il GP Larciano, oltre la prima tappa della Parigi-Nizza che però andrà a svilupparsi con maggior importanza nei prossimi giorni, quando potremo trarre veri bilanci. Andiamo a vedere chi sono stati i protagonisti, in positivo e in negativo. TOP VAN AERT Wout: il futuro che avanza, il nuovo che inizia a far ...