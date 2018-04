Crisi siriana | vergognoso silenzio di Mitrano e Trano sui rischi legati alla Base USA

Per affrontare la Crisi siriana serve un maggiore protagonismo europeo : È difficile sfuggire alla sensazione percepita dall'opinione pubblica europea secondo cui attorno al conflitto siriano, che dura ormai da più di sette anni, l'Europa appare divisa e debole. È una sensazione che provo anche io, pur vivendo da vicino le istituzioni.La tragica situazione siriana dovrebbe spingere l'Unione europea a assumere un protagonismo che esprima a alta voce una posizione univoca condivisa da tutti i suoi ...

Notizie del giorno : Crisi siriana e politica italiana : Notizie del giorno. crisi siriana: secondo gli Usa e Regno Unito, siriani e russi starebbero bloccando l’accesso alla zona incriminata. Trattative governo: si avvicina l’esito della trattativa sul governo che ha accompagnato l’Italia nell’ultimo mese. Notizie del giorno: crisi siriana News. L’attenzione sulla delicata situazione siriana si è spostata sugli ispettori dell’Opac, organizzazione per la proibizione delle armi chimiche incaricata di ...

Notizie del giorno : Crisi siriana e trattative governo : Notizie del giorno. In arrivo nuove sanzioni alla Russia. L’annuncio è arrivato dall’ambasciatrice Onu Nikki Halley. Nella giornata in cui tutti i leader si sono recati a Vinitaly, senza però incrociarsi, non si è registrato nessun passo avanti nelle trattative di governo. Notizie del giorno. crisi siriana News. All’attacco militare gli Usa faranno seguire probabilmente nuove sanzioni verso Mosca. L’annuncio è arrivato dall’ambasciatrice Onu ...

Come la Crisi siriana favorirà i piani di B. : di Luca Tufano La lettera di Silvio Berlusconi pubblicata sul Corriere della Sera rivela Come l’ex Cavaliere voglia fare tutt’altro che un passo di lato. Anzi, senza entrare nel merito dei contenuti dell’epistola dedicata alla crisi siriana, è interessante sottolineare il tempismo di questo intervento. Sembrerebbe che Berlusconi intenda approfittare del momento di difficoltà in politica estera per riposizionarsi, aspirando non ...

Governo - la Crisi siriana acuisce distanze politiche : Alle posizioni troppo filo Putin di Salvini e Meloni si contrappongono quelle filo atlantista di Berlusconi e Di Maio - Neanche la crisi siriana sembra sbloccare la situazione di stallo per la ...

Crisi siriana - la mossa di Berlusconi : serve governo autorevole per mediazione : In una lettera al Corriere della Sera ricorda che quindici anni fa il uo geverno mise attorno a un tavolo i leadre del mondo a Pratica di Mare

Turchia ribadisce ruolo di intermediario tra USA e Russia sulla Crisi siriana - : "La Turchia a tutti i livelli ha condannato l'attacco chimico a Douma e chiaramente ha espresso la sua posizione. Il nostra presidente Tayyip Erdogan ha avuto colloqui con i presidenti Trump e Putin. ...

Governo - la Crisi siriana accelera le trattative dei partiti : E' chiaro che la fine del conflitto in Siria non sara' determinato dalle vittorie militari ma dalla diplomazia e da una soluzione politica'. LEGA-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA, MATTEO SALVINI: 'Pur ...

Consultazioni - Crisi siriana impone accelerazione. Pd - Martina 'Chi vuole alleanze lo dica' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo'. Il gruppo Autonomie. Ha aperto le danze il gruppo delle Autonomie del Senato: '...

Carlo Freccero : 'La Crisi siriana può portarci a un governo istituzionale - ci sono già i segnali' : 'La crisi siriana può diventare pretesto per un governo istituzionale , un governo di tutti. Ci sono segnali Si approfitta per fare un governo di unità nazionale '. Carlo Freccero , ospite di Myrta ...

Crisi siriana : la politica italiana si spacca : Lega e Pd si scontrano. Salvini sente puzza di guerra nascosta sotto le fake news. Tutte le forze politiche chiedono a Gentiloni di riferire in Parlamento -

L'Europa può avere un ruolo chiave nella Crisi siriana. Basta volerlo : ...gli Stati Uniti a rivedere la posizione di disimpegno mantenuta finora da Trump e allenterebbe il legame esclusivo ed a volte pericoloso con l'attuale governo israeliano e anche con parte del mondo ...

Le incognite dell’attacco Usa e gli attori della Crisi siriana : Trump cancella il viaggio in Perù per seguire le imminenti operazioni militari. Cacciatorpediniere americano in arrivo nelle prossime ore. La mappa degli interessi in campo e la posta in palio...

La questione Siriana apre una grave Crisi dell’Onu : La questione Siriana rischia di aprire il declino definitivo delle Nazioni Unite e della loro capacità di fare rispettare le proprie risoluzioni nonché in questo caso di riaffermare la propria capacità di verifica e controllo nell'uso di armi chimiche.Mentre un mese fa il Consiglio di Sicurezza (CdS) si dimostrò unito dinnanzi a questa immane tragedia di una guerra che ha causato quasi 500.000 vittime votando ...