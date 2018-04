Cosa fa un DJ in un cinema kenyano?

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non nel fine settimana del 27 aprile : LA MELODIE di Rachid Hami. Con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely. Francia 2017. Durata: 102’ Voto 4/5 (DT) Una scuoletta un po’ sgangherata e periferica di Parigi. Un progetto speciale di insegnamento del violino per una classe indisciplinata dove si mescolano origini geografiche e contrasti individuali da bulli, e un obiettivo finale: un concerto alla Filarmonica di Parigi. Ad aiutare i ragazzini arriva Simon, silenzioso e dimesso ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non nel fine settimana del 27 ottobre : LA MELODIE di Rachid Hami. Con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely. Francia 2017. Durata: 102’ Voto 4/5 (DT) Una scuoletta un po’ sgangherata e periferica di Parigi. Un progetto speciale di insegnamento del violino per una classe indisciplinata dove si mescolano origini geografiche e contrasti individuali da bulli, e un obiettivo finale: un concerto alla Filarmonica di Parigi. Ad aiutare i ragazzini arriva Simon, silenzioso e dimesso ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e Cosa non vedere nel weekend del 21 e 22 aprile : MOLLY’S GAME di Aaron Sorkin. Con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Usa 2017. Durata: 140’ Voto: 3,5/5 (DT) Un ex promessa di sci free-style s’infortuna suo malgrado e finisce per diventare una rinomata organizzatrice, prima a Los Angeles poi a New York, di partite di poker ad altissimo livello frequentate dallo star system e da ricchi industriali. Fino a quando l’invito esteso a qualche poco conosciuto ceffo della mafia russa ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non nel fine settimana del 6 aprile : A QUIET PLACE di e con John Krasinski. Con Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe. Usa 2018. Durata 95’. Voto: 4/5 (DT) Stay silent, stay alive. Nel 2020, in una cittadina imprecisata della provincia americana completamente disabitata tre bambini e una coppia di adulti si muovono scalzi tra le corsie di un supermarket devastato. Un pannello nero recita “giorno 89”. Tutti camminano senza provocare alcun rumore, mentre la parola è bandita a ...

Feste di primavera - mercatini - tanto sport - ma anche cinema e teatro : ecco Cosa fare nel week-end : ... uno degli appuntamenti di beach volley più famosi del mondo, che porta a giocare in riva al mare atleti e campioni che arrivano da tutto il Nord Europa. Il Torneo di Beach Volley di livello ...

Accordo Sky-Mediaset - Cosa cambia? Tutte le novità per gli abbonati : tra cinema e sport - su digitale e decoder - gratis e a pagamento : Sky e Mediaset hanno siglato uno storico Accordo per una collaborazione reciproca che metterà fino allo scontro tra le due piattaforme televisive. Una vera e propria rivoluzione che muterà le ...

Accordo Sky-Mediaset - Cosa cambia? Tutte le novità per gli abbonati : tra cinema e sport - su digitale e decoder - gratis e a pagamento : Sky e Mediaset hanno siglato uno storico Accordo per una collaborazione reciproca che metterà fino allo scontro tra le due piattaforme televisive. Una vera e propria rivoluzione che muterà le abitudini dei telespettatori anche per quanto riguarda le trasmissioni sportive: la separazione tra i due network sarà decisamente meno netta, le due compagnie lavoreranno quasi in sinergia e gli abbonati avranno decisamente più scelta e più ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non vedere nel weekend di Pasqua : READY PLAYER ONE di Steven Spielberg. Con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Mark Rylance. Usa 2018. Durata: 140’. Voto: 4/5 (DT) Anno 2045, Columbus, Ohio. Il pianeta Terra non se la passa benissimo, mentre lo svago che coinvolge ogni abitante del pianeta è il gioco virtuale Oasis creato dal genio nerd, appena morto, James Hallyday. Quest’ultimo prima di andarsene ha dichiarato ai quattro venti l’esistenza di un Easter egg, ovvero un segreto del gioco ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e Cosa no nel weekend : da Foxtrot a Pacific Rim : Foxtrot di Samuel Maoz. Con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Israele/Germania/Francia/ Svizzera 2017. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (AMP) Arance e soldati morti. Una sintesi che vale un Paese osservato dal talento di un grande regista israeliano, qui alla sua seconda prova otto anni dopo l’esordio Lebanon trionfatore a Venezia 2009. Foxtrot, noto ballo americano a quattro tempi, è ciò che fornisce struttura e metafora all’omonimo dramma ...

Il sole a mezzanotte - al cinema l’amore che supera ogni Cosa. La recensione : ROMA – l’amore fa ridere, fa piangere ma soprattutto supera ogni cosa. Lo sa bene Katie, la protagonista de Il sole a mezzanotte, da oggi al cinema, distribuito da Eagle Pictures. Il film che è l’adattamento del libro omonimo di Trish Cook, diretto da Scott Speer, racconta la storia di una diciassettenne affetta da una […]

Eva Henger - ecco Cosa accadde al debutto nel cinema per adulti. Un momento che l’ha segnata per sempre : I tempi di diva futura. Delle pornodive della “porta accanto”, l’ambizioso e dissacrante progetto di Riccardo Schicchi, l’impresario hard deceduto nel 2012, di sdoganare l’universo del porno. Tra le sue scoperte, certamente lei, la bellissima Eva Henger. Correva l’anno 1992 e la bionda ungherese muoveva i suoi primi passi in Italia. Non nelle vesti in cui tutti abbiamo imparato a conoscerla, piuttosto in quella di presentatrice. In ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non nel fine settimana del 16 marzo : RACHEL di Roger Michell Con Rachel Wiesz, Sam Claflin, Pierfrancesco Favino. Usa 2017. Durata: 106’ Voto 3/5 (DT) Ottocento inglese, campagna della Cornovaglia. Philip, giovane orfano ed erede di un ricco patrimonio e di una grande tenuta rurale, vede partire il suo caro tutore/cugino Ambrose per Firenze. Là l’uomo incontra un’altra cugina, Rachel: se ne innamora, la sposa, ma presto s’ammala e spedisce lettere a Philip dove gli scrive di ...

Film al cinema : Cosa vedere - ed evitare - nel weekend del 17 marzo : Fiore ribelle Il primo Film dedicato al percorso umano e spirituale di Osho, il guru indiano che ha diffuso la sua "scienza della dimensione interiore" in tutto il mondo. Diretto da Krishan Hooda, il ...

Recensione : “Black Panther” ecco Cosa c’è da sapere sul diciottesimo capitolo del Marvel Cinematic Universe : In un periodo storico come questo di grave tensione internazionale, contraddistinto per giunta da talune intenzioni politicamente isolazioniste, ovviamente nel suo piccolo, sembra che caschi decisamente a fagiolo “Black Panther”, il diciottesimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, visto che l’ultima fatica Marveliana tratta con una certa efficacia la spinosa questione delle fisico-ideologiche barriere che a poco a poco stanno ...