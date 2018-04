Coree | Seul | il Nord chiuderà il sito per i test nucleari a maggio

Coree - Seul : Kim Jong-un non vuole nucleare se pace con Usa : Malgrado "sia per natura contrario agli Usa, la gente vedrà che non sono quel tipo di persona che lancia testate nucleari contro Corea del Sud, Pacifico o Usa". Lo ha detto Yoon Young-chan, portavoce ...

Coree : Kim Jong-un a concerto star Seul : ANSA, - ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana ...

Coree : Kim Jong-un a concerto star Seul : ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonyap che ...

Coree : Kim Jong-un a concerto star Seul : ANSA, - ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana ...

Coree : Kim Jong-un a concerto star Seul : ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonyap che ...

Coree : Kim Jong-un a concerto star Seul : ANSA, - ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana ...

Coree : artisti di Seul si esibiscono in due concerti al Nord : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Coree : Seul al Nord - colloqui dal 29 marzo per summit leader : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Seul - Moon ipotizza summit Coree-Usa : 6.06 Il presidente sudcoreano Moon Jae-In ha ventilato la possibilità di un vertice a tre,fra Coree e Usa."Tenere un summit tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti dopo quello tra Coree è di per sé un evento storico, e i vertici potrebbero portare a un incontro a tre", ha affermato Moon in una riunione preparatoria sul vertice intercoreano di fine aprile "Dobbiamo risolvere la questione della denuclearizzazione della penisola e stabilire la ...

Coree - da aprile nuove manovre Usa-Seul : ANSA, - PECHINO, 20 MAR - Corea del Sud e Usa hanno deciso di riprendere le esercitazioni militari congiunte dall'1 aprile, chiudendo la moratoria decisa in nome della tregua per onorare le Olimpiadi ...

Coree - da aprile nuove manovre Usa-Seul : ANSA, - PECHINO, 20 MAR - Corea del Sud e Usa hanno deciso di riprendere le esercitazioni militari congiunte dall'1 aprile, chiudendo la moratoria decisa in nome della tregua per onorare le Olimpiadi ...

Coree - da 1 aprile esercitazioni congiunte Seul-Usa : Corea del Sud e Usa hanno deciso di riprendere le esercitazioni militari congiunte dall'1 aprile, chiudendo la moratoria decisa per le Olimpiadi di PyeongChang e il disgelo tra Seul e Pyongyang. "Le ...

Coree - da aprile esercitazioni Seul-Usa : 05.05 Corea del Sud e Usa hanno deciso di riprendere le esercitazioni militari congiunte dal primo aprile, chiudendo la moratoria decisa per le Olimpiadi di Pyeongchang e il disgelo tra Seul e Pyongyang. "Le manovre inizieranno l'1 aprile" e saranno simili a quelle degli anni passati, ha riferito il ministero della Difesa di Seul.

Coree : Seul - summit Trump-Kim pietra miliare per pace : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...